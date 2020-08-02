Задействованные на выборах бесконтактные термометры передадут в школы и детские сады

Председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков 14 августа на заседании Оперативного штаба рассказал, как продвигается «антиковидная» подготовка к сентябрьским выборам на пост Главы Чувашии и депутатов в органы местного самоуправления региона. Он пояснил, что поскольку после проведения выборов ЦИКу еще в течение года не понадобятся приборы для измерения температуры тела в таком большом количестве, то есть предложение передать бесконтактные термометры в учреждения образования республики.

«Мы закупили 1200 качественных термометров, которые будем использовать в Единый день голосования. Мы предлагаем после выборов передать все термометры в учреждения образования республики, чтобы их использовать в дальнейшей повседневной жизни», – предложил председатель ЦИК Чувашии.

Напомним, что накануне Центризбирком региона утвердил трехдневное голосование на выборах Главы Республики.