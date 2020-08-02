МАКСИМ ЛИ

исполняющий обязанности главы города Конакова (Тверская область):

«Когда мы разрабатывали проект городской набережной, совещались и с экспертами, и с жителями. Честно говоря, поначалу было сложно понять, что именно нужно городу, как представить проект. Поэтому мы встречались с победителями конкурсов прошлых лет. К нам приезжали коллеги из Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ярославля. Они делились своим опытом, давали ценные советы, предостерегали от ошибок. Общение с ними вдохновило. Появилась вера в то, что мы можем выиграть в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды. И победа в нем — для нас огромная честь».