Маршрутку сняли с рейса

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Алатыре пассажиров развозил микроавтобус с серьезными неисправностями.
Экипаж специализированного батальона ДПС ГИБДД выехал по служебному заданию в Алатырь, где остановил для проверки одну из городских маршруток. Мало того, что частник переустановил в салоне «ГАЗели» сиденья как заблагорассудилось, в транспортном средстве не открывалась задняя дверь, да еще и барахлило рулевое управление.
Последнюю серьезную неисправность инспекторы выявили с помощью специального прибора, который имеется также на стационарных постах ГИБДД. Составлены материалы по трем статьям КоАП РФ (части 1 и 2 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.2). Пассажирский микроавтобус сняли с маршрута и отправили на штрафплощадку. В рейс он не выйдет, пока не будут устранены все выявленные нарушения.

Чем дальше от столицы, тем халатнее отношение к безопасности пассажиров. Эта маршрутка не выйдет в рейс, пока не будут устранены все выявленные нарушения.

фото УГИБДД МВД по Чувашии
Опубликовано: 14 августа 2020 г.


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