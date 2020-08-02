Маршрутку сняли с рейса

В Алатыре пассажиров развозил микроавтобус с серьезными неисправностями.

Экипаж специализированного батальона ДПС ГИБДД выехал по служебному заданию в Алатырь, где остановил для проверки одну из городских маршруток. Мало того, что частник переустановил в салоне «ГАЗели» сиденья как заблагорассудилось, в транспортном средстве не открывалась задняя дверь, да еще и барахлило рулевое управление.

Последнюю серьезную неисправность инспекторы выявили с помощью специального прибора, который имеется также на стационарных постах ГИБДД. Составлены материалы по трем статьям КоАП РФ (части 1 и 2 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.2). Пассажирский микроавтобус сняли с маршрута и отправили на штрафплощадку. В рейс он не выйдет, пока не будут устранены все выявленные нарушения.

Чем дальше от столицы, тем халатнее отношение к безопасности пассажиров. Эта маршрутка не выйдет в рейс, пока не будут устранены все выявленные нарушения.

фото УГИБДД МВД по Чувашии