Эстафета спортивных поколений

Она уже стала частью истории республики

Уже много десятилетий каждый раз в сентябре проходит традиционная легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». Мы очень надеемся, что и в этом году, несмотря на коронавирусные ограничения, все же состоится очередная, 82-я по счету, эстафета. Но как бы то ни было, хотим поблагодарить всех любителей спорта и наших соревнований, а также вспомнить некоторые их яркие вехи.

В эстафете участвуют люди разных поколений — и малыши, и ветераны. Состязаются на беговой дорожке как новички, так и опытные спортсмены. С эстафетой «СЧ» начало своей спортивной карьеры связывают многие знаменитые чувашские легкоатлеты: олимпийские чемпионки Елена Николаева и Валентина Егорова, Владимир Андреев, Алина Иванова, Олимпиада Иванова, Светлана Захарова, Ольга Егорова, Лидия Григорьева, Елена Грузинова, Людмила Петрова, Сергей Иванов, Татьяна Архипова. А Ардалион Игнатьев, первый олимпиец Чувашии, не раз был главным судьей эстафеты.

Помнят наши трибуны и олимпийца Юрия Борзаковского, главного тренера сборной России по легкой атлетике, и Михаила Лихачева, главного тренера национальной команды России по пляжному футболу, а также олимпийского чемпиона 1972 года в лыжной эстафете Владимира Воронкова и многих других именитых спортсменов.

И мы с большой гордостью можем констатировать, что в России найдется немного спортивно-массовых мероприятий со столь богатой историей, как эстафета «СЧ», которая впервые взяла старт в 1932 году. Состязания сразу же полюбились физкультурникам и любителям бега. С каждым годом набирая силу, обрастая друзьями и поклонниками, в наши дни соревнования стали народным праздником спорта, настоящим фестивалем бега, здорового образа жизни.

Как это было

Здесь будет уместно вспомнить нашего коллегу Юрия Плотникова, который долгие годы был комментатором на эстафете. К сожалению, в прошлом году его не стало. Он выпустил замечательную брошюру под названием «Эстафета всегда молода». Именно этот источник помогает нам сегодня вспомнить многие моменты из истории эстафеты.

1932 ГОД

25 сентября прошли первые соревнования на призы газеты «Красная Чувашия» (так до 1 января 1952 года называлась «Советская Чувашия»). Проходили они в форме кросса. Первый пробег провели на Красной площади в Чебоксарах. Это был хмурый дождливый вечер. Тогда на Красную площадь Чебоксар пришли 38 любителей бега — они и заложили основу популярных соревнований.

Это интересно В военные годы эстафета «СЧ» не проводилась. Впрочем, и до войны дважды, в 1938 и 1939 годах, старты отменяли из-за непогоды.

1946 ГОД

Состоялся первый послевоенный и восьмой по счету пробег. «…Все та же Красная площадь, — пишет Юрий Плотников. — Старинные двухэтажные дома, выстроившиеся по левой стороне улицы Ленина, казалось, застыли от удивления: «Неужели все возвращается?»

На первый послевоенный старт вышли 235 бегунов. Призы разыграли в трех группах. В основной группе победителем стала команда Чувашского педагогического института. В мужских и женских группах победу одержал Чебоксарский кооперативный техникум. Эти два образовательных учреждения стали победителями и в эстафете 1947 года. Кстати, будущие педагоги завоевали кубок и в 1948 году — на десятой по счету эстафете.

1949 ГОД

Знаменателен этот год тем, что в программе соревнований впервые появились забеги школьников. Правда, бежали они вне зачета. ЧГПИ в этот раз не удалось взять кубок. Победу в основной группе одержала команда «Медик».

1950 ГОД

По уже сложившейся традиции спортсмены собрались у Дома печати на тогдашней улице Володарского и колонной двинулись к месту старта — на Красную площадь. Количество участников к тому времени сильно возросло — их было уже 608 человек. Как свидетельствует «Красная Чувашия», «за соревнованиями наблюдали несколько тысяч чебоксарцев». В итоговых таблицах эстафеты часто мелькают имена бегунов пединститута — они еще долгие годы были недосягаемыми на наших соревнованиях. Среди юных бегунов первенствовали школы № 2 (девочки) и № 4 (мальчики).

1952 ГОД

На всю страну прославился спринтер Ардалион Игнатьев — первый олимпиец республики, бронзовый призер XVI Олимпийских игр в Мельбурне. С тех пор и до конца своей жизни легендарный спортсмен с удовольствием принимал участие в эстафете — в качестве почетного гостя, организатора, бегуна. Впоследствии эту традицию продолжили и другие спортсмены Чувашии, отличившиеся на спортивных аренах республики, страны и мира.

1954 ГОД

На стартах звучат все новые названия коллективов и команд. В 1954 году, к примеру, появилась женская команда строителей хлопчатобумажного комбината. Она в своей группе оказалась победительницей. Завоевала приз и мужская команда Дома учителя. Появляются новые имена, впоследствии ставшие знаменитыми. На первый курс пединститута поступил Аркадий Улангин (ему, сильнейшему бегуну, доверили самый ответственный этап — последний).

1958 ГОД

Двадцатая по счету эстафета. Команда пединститута праздновала двенадцатую свою победу. Всего выступала 31 команда. Среди них — коллективы обществ «Буревестник», «Урожай». Появились команды Канаша и Мариинско-Посадского района. Главным судьей был Герой Советского Союза Михаил Девятаев — тот самый летчик, который вместе с девятью другими советскими военнопленными захватил немецкий бомбардировщик и совершил беспрецедентный побег из фашистского плена.

1959 ГОД

Эстафета «переселилась» на Советскую площадь (нынче площадь Республики). Никого не удивила очередная победа Чувашского госпединститута. Но впервые в различных номинациях лидировали команды Мариинско-Посадского лесотехнического техникума и Чебоксарской мебельной фабрики. Среди юных легкоатлетов первой финишировала команда школы № 7. Герой Советского Союза Александр Кочетов возглавлял судейскую коллегию.

1964 ГОД

Этот год внес оживление в спортивную жизнь всей страны. В Чебоксарах приступили к разработке котлована будущего Дома спорта общества «Спартак». В Канашском педагогическом училище открылось физкультурное отделение. В начале летнего сезона, в честь Дня печати, провели очередной эстафетный пробег на приз газеты «Коммунизм ялаве», который, к сожалению, просуществовал недолго. Эстафету же «Советской Чувашии» вновь приняла главная площадь Чебоксар.

1966 ГОД

Председателем оргкомитета эстафеты назначили Аркадия Улангина. Число команд в этот год было рекордным — 131. Очередного успеха добились студенты пединститута. В вестибюле первого этажа главного корпуса вуза накануне даже вывесили плакат-призыв: «Выигрывали 18 раз — выиграем и в 19-й!» Так и вышло.

Приз, учрежденный для школьных команд, тогда уехал в Мариинский Посад. Победу праздновали также юноши из электромеханического техникума, смешанная команда планово-экономического техникума, «девчачья» команда Чебоксарского медицинского училища. Впервые золотыми лауреатами эстафеты стали легкоатлеты Чебоксарской лентоткацкой фабрики, заняв первое место среди смешанных команд. Радость победы испытали и бегуньи из СУ-3 первого стройтреста.

1967 ГОД

В строю лидеров не оказалось пединститута. На сей раз победу одержал Чувашский государственный университет. Следом финишировали легкоатлеты сельхозинститута, Стройтреста № 2. Пединститут был лишь четвертым.

1969 ГОД

Команда ЧГПИ взяла реванш и стала двадцатикратной победительницей популярного пробега. Всем запомнилось, что команде Мариинско-Посадской средней школы № 1 кубок вручал олимпийский чемпион Валериан Соколов.

1970 ГОД

На эстафету вышла почти тысяча участников. В основной группе вновь недосягаемыми оказались легкоатлеты пединститута. Их наставник Аркадий Улангин к тому времени занимал должность декана факультета физвоспитания.

1974 ГОД

Впервые вышли на старт ветераны. Для победителей в этой группе учрежден кубок «Бодрость и здоровье», который завоевала команда «Спартака». Среди участников появились не только команды из Чувашии. На старт вышли и бегуны Ульяновского педагогического института, которым не хватило долей секунды, чтобы завоевать кубок.

1975 ГОД

Участие в эстафете приняло 130 команд. Учрежден личный приз «Самому быстрому» — за лучший результат на мужском этапе (тогда он составлял 1300 метров). Первым спор за эту награду выиграл Николай Лукьянов — лидер команды пединститута. Свидетелями грандиозного праздника спорта стали венгерские журналисты Янош Папп и Иштван Фазекеш, которые, уехав на родину, увлекательно рассказали своим читателям о фестивале бега в Чебоксарах.

1979 ГОД

Впервые вместе с чувашскими легкоатлетами стартовала команда из Арзамаса.

1980 ГОД

Накрапывал дождь. Забеги открыли ветераны. Как и год назад, среди них сильнее оказались приборостроители. Завершился пробег выступлением команд основной группы. К моменту их старта дождь уже перестал, зрителей стало больше. Аплодисментами встретила площадь Ленина спортсменов из Ульяновска и Арзамаса. Как выяснилось в ходе состязаний, гости в этот раз не были готовы оказать сопротивление сильнейшим бегунам Чебоксар. Команд на старте олимпийского 1980 года оказалось 150, бегунов — свыше 1100.

1982 ГОД

В этом году эстафета совпала со Всесоюзным днем бегуна. Вновь рекордное число команд (около двухсот) вышло на старт соревнований.

1984 ГОД

Среди лидеров все чаще стали появляться команды тракторного завода. Предприятие крепло, там создали спортклуб, который большое внимание уделял легкой атлетике. В 1984 году в команде тракторостроителей уверенно выступила будущая олимпийская чемпионка Валентина Егорова. Заводской коллектив она представляла и в последующие годы.

1991 ГОД

Несколько необычным получилось начало бега. На беговую дорожку для выступления первыми пригласили членов спортклуба инвалидов «Феникс». Под одобрительные аплодисменты они преодолели круг — кто бегом, кто на колясках — и были отмечены дипломами.

1992 ГОД

На открытии эстафеты чествовали чемпионку Олимпиады-1992 Валентину Егорову, ее тренера Михаила Кузнецова и чемпионку мира 1991 года Алину Иванову. Под звон бубенцов появилась вороная тройка, которая в сопровождении эскорта всадниц в парадных фраках подвезла их к тысячам болельщиков и участников соревнований. Затем Алина в составе команды ЧГПИ вышла на трассу пробега. Институтская команда после четырехлетнего перерыва вновь выиграла кубок в основной группе.

1993 ГОД

В программу эстафеты впервые включили забег семейных команд. Приятным сюрпризом стало участие в торжественном событии председателя Комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту Валерия Сысоева и его заместителя, знаменитого легкоатлета, неоднократного рекордсмена мира в прыжках в длину Игоря Тер-Ованесяна.

Среди участниц эстафеты — Ольга Максимова, которая позже, в 1997 году, стала призером молодежного чемпионата Европы. Победу в основной группе одержала команда тракторостроителей. На стартовый этап ее тренер поставил свою ученицу — олимпийскую чемпионку Валентину Егорову. Она же получила приз «Самой быстрой».

1994 ГОД

Увлекательным и зрелищным был спор на дистанции, который вели между собой лидеры в группе женских команд. Здесь на пятерку выступила команда под номером «пять» — пединститут. Словно на крыльях промчалась по площади экс-чемпионка мира и Европы Алина Иванова. Буквально на днях она стартовала в Кемеровском марафоне и завоевала первый приз — автомобиль.

1995 ГОД

Снова на старте представители спортклуба «Феникс». Лучшими оказались Алексей Александров и Светлана Бахмистрова. В награду победители получили экзотические призы — огромных свежемороженых сомов.

1996 ГОД

Эстафета совпала с празднованием Дня города Чебоксары. На старт вышли 147 команд. Главный приз достался Училищу олимпийского резерва.

1997 ГОД

Примечательно, что самые массовые соревнования республики в этом году прошли под патронажем Президента Чувашии Николая Федорова, который присутствовал на них от начала до конца. «Замечательный праздник, на котором я вижу людей красивых, целеустремленных, сильных, — сказал он тогда, обратившись к участникам состязаний. — Мне приятно в такой атмосфере единения и дружбы, при которой гораздо легче добиваться исполнения своих желаний…» Среди команд сельских районов был разыгран еще один приз — Кубок Президента Чувашии. Достался он команде Красноармейского района.

1998 ГОД

60-я эстафета. На ней присутствовал вице-президент Олимпийского комитета России Владимир Логинов.

1999 ГОД

Значительно увеличилось число занесенных в стартовый протокол команд — их оказалось 239. По этому поводу один из чебоксарских тренеров в шутку заметил, что побит рекорд чемпионата мира по легкой атлетике, состоявшегося в этом году, который собрал в Севилье команды 204 стран.

2001 ГОД

Этот год был очень успешным для легкоатлетов Чувашии. Хотя бы потому, что с чемпионата мира по легкой атлетике из канадского Эдмонтона с золотыми медалями вернулись Ольга Егорова (бег на 5000 м) и Олимпиада Иванова (ходьба на 20 км), бронзовой — Светлана Захарова (марафонский бег). Все они в разные годы бежали и в эстафетах «Советской Чувашии», считая это для себя большой честью и возможностью предстать перед земляками-болельщиками.

2004 ГОД

С этого года эстафета «СЧ» посвящается памяти летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. С таким предложением выступил коллектив газеты «Советская Чувашия», а широкая спортивная общественность поддержала журналистов. Ежегодно на родину космонавта номер три, в село Шоршелы, от имени участников легкоатлетической эстафеты специальная делегация доставляла корзину красных гвоздик. А с 2012 года цветы возлагают к памятнику Андрияну Григорьевичу на пересечении улиц Калинина и Николаева в Чебоксарах, открытому в сентябре 2011 года.

Еще одно новшество: все семейные команды-участницы решено было собрать по двум соревновательным группам — с детьми младшего возраста и старшего. И здесь в первой номинации забег завершился триумфом известной спортивной семьи Скворцовых из Московского района Чебоксар. Александр, Сильвия и Диана Скворцовы лидировали и в дальнейшем — 9 раз подряд.

2005 ГОД

В эстафетную номинацию впервые введена группа «Городские, районные и региональные СМИ». На 800-метровую дистанцию (это два круга по асфальтовой дорожке стадиона «Спартак») вышли 9 смешанных (мужчина + женщина) дуэтов, где победила команда канашской газеты «Мой город».

2007 ГОД

На дорожку вышли участницы Олимпийских игр, которые выступили отдельной дружиной в группе «Женские команды», — Елена Николаева, Валентина Егорова, Елена Грузинова, Алина Петрова, Светлана Захарова.

2008 ГОД

13 сентября на чебоксарском стадионе «Спартак» все было готово для проведения юбилейной, 70-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти летчика-космонавта А.Г. Николаева. Но холодный дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра, лил не переставая. В этих условиях соревнования проводить было невозможно. Их отменили и перенесли на более поздний срок — 11 октября. Всего эстафетные забеги прошли в 14 группах, в которых приняло участие 190 эстафетных команд. Это школьники, студенты ссузов и вузов, профессиональные спортсмены и ветераны спорта, государственные и муниципальные служащие, трудовые коллективы.

2009 ГОД

Эстафета переехала на главный стадион республики — «Олимпийский». В популярных состязаниях осеннего легкоатлетического сезона участвовали 2518 спортсменов и любителей бега со всех концов республики. На старт вышли 366 команд, представляющих спортивные коллективы предприятий, организаций, фирм и образовательных учреждений республики.

Соревновательную часть эстафеты по традиции открыл забег команд СМИ. Его в третий раз подряд выиграли представители газеты «Вести альма-матер» (ЧГУ) во главе с серебряным призером Кубка мира по спортивной ходьбе 2008 года, студенткой факультета журналистики Ириной Юмановой. Приз самого пожилого эстафетчика-2009 достался участнику этого забега, 69-летнему фотокорреспонденту Семену Игнатьеву.

2010 ГОД

Поменялся формат эстафеты. Теперь это фестиваль спорта прессы Чувашии, и проводится он в два этапа. На первом, отборочном, сильнейшие команды выявляются в районах и городах республики. Эти состязания начинаются в апреле и продолжаются вплоть до финала пробега. Еще одна новинка — вне конкурса выступила команда VIP-персон. Так была заложена новая традиция.

2012 ГОД

Впервые в истории республиканских фестивалей спорта прессы наша редакция выставила на центральном стадионе «Олимпийский» стенд с лучшими спортивными фотографиями из архива «Советской Чувашии». А также с эпизодами наших предыдущих легкоатлетических эстафет.

2013 ГОД

В VIP-забеге финишировали почетные гости праздника — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер по прыжкам в длину XXII летних Сурдлимпийских игр 2013 года Иван Пакин, а также руководитель отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), координатор предстоящего командного чемпионата Европы–2015 от ВФЛА, неоднократный рекордсмен и чемпион России в спринте Александр Порхомовский.

2014 ГОД

Главная арена центрального стадиона «Олимпийский» закрыта на реконструкцию. Поэтому 76-я республиканская эстафета «СЧ», которая является кульминацией очередного Фестиваля спорта прессы Чувашии, в этот раз прошла на чебоксарском стадионе «Энергия». Есть и еще одно новшество. Мы решили включить в программу фестиваля соревновательную группу «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики, ДЮСАШ (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы) и клубы инвалидов».

2015 ГОД

В VIP-забеге вместе с первыми лицами республики принял участие олимпийский чемпион в беге на 800 метров, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Эстафета этого года запомнилась еще и нескончаемым ливнем, который сопровождал спортсменов всю эстафету.

Как писала газета, «дождь «стартовал» на центральном стадионе «Олимпийский» аккурат вместе с участниками спортивных забегов и «финишировал», едва эстафета закончилась».

2016 ГОД

Эстафета «СЧ» впервые прошла на Певческом поле в Чебоксарах. Кстати, за 80-летнюю историю местом ее проведения были и Красная площадь, и несколько стадионов в столице Чувашии («Олимпийский», «Спартак», «Энергия»).

2017 ГОД

Во второй раз соревнования прошли на стадионе «Энергия». В этом году редакция учредила свой кубок имени безвременно ушедшего из жизни спортивного журналиста нашей газеты Александра Егорова. Впервые за многие годы соревнования прошли без его участия. Первой обладательницей кубка стала редактор НТРК Чувашии и по совместительству спортсменка Мальвина Петрова.

Хранитель эстафетной истории Много лет Александр Егоров был бессменным ведущим спортивной рубрики, автором ярких репортажей и узнаваемых с первых же слов статей и обзоров. Он мог писать практически на любую тему, но прежде всего это был непревзойденный летописец физкультурной и спортивной жизни Чувашии. Саша рассказывал обо всех главных спортивных событиях всероссийского и международного масштаба. Не забывая и о самых маленьких, в районной глубинке, но от этого не менее значимых для участников. И, безусловно, Саша писал об эстафете. Интервьюировал участников забегов — от олимпийских чемпионов до малышей, впервые вышедших на беговую дорожку. Сам фотографировал. Уточнял у судейского корпуса минуты и секунды победившей команды. Одновременно был и комментатором, увлекая стадион своей азартной энергией. Он был хранителем нашей эстафетной истории. В его электронных архивах по папочкам было разложено все: отсканированные заметки о первых эстафетах, биографии чемпионов, судейские протоколы…

2018 ГОД

Юбилейная, 80-я по счету, Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» спустя три года вновь прошла на самой большой спортивной арене Чувашии — стадионе «Олимпийский». Всего несколько месяцев назад здесь закончилась масштабная реконструкция к чемпионату мира по футболу.

2019 ГОД

В этот раз одним из главных изменений стало появление в программе дополнительной категории — «спортсмены 60+». Об этом настоятельно просили ветераны спорта Чувашии. Соревноваться в одном забеге с 45-50-летней «молодежью» они считают не совсем справедливым.

Всего же на этом этапе выступило 10 команд. Самым старшим участником среди мужчин оказался 73-летний житель Красночетайского района, ас на короткой дистанции Валентин Харитонов, а среди женщин 69-летняя мастер спорта по полиатлону и лыжным гонкам Тамара Краснова. Кстати, оба — многократные чемпионы России по легкой атлетике среди ветеранов…

Необычным стал и VIP-забег. Сделав символический круг почета по стадиону (400 метров), министры, главы городов и районов, руководители различных ведомств и предприятий, знаменитые чувашские спортсмены, среди которых была и победительница Универсиады-2019, студентка отделения журналистики ЧГУ, фристайлистка Лана Прусакова, финишировали, взявшись за руки.

Фото из архива редакции