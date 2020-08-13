Олег Николаев готов лоббировать интересы электротехнических предприятий на федеральном уровне

«Все вопросы взяты в работу»

Об этом он сообщил на совещании с руководителями организаций электротехнического кластера. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, обсуждались на нем вопросы, связанные с развитием кластера, обеспечением кибербезопасности продукции предприятий отрасли и подготовкой кадров.

Врио Главы республики назвал электротехническую отрасль значимым сегментом экономики Чувашии, занимающим порядка 20% в общем объеме отгруженной продукции и обеспечивающим такой же процент занятости в разрезе обрабатывающих производств.

«Мы с вами плотно общались в ходе разработки Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы, на заседании Клуба промышленников Чувашии при Торгово-промышленной палате республики, — отметил Олег Николаев, обращаясь к участникам совещания. — Все вопросы, которые были вами тогда обозначены, нами взяты в работу».

Цель, которую ставит перед собой отрасль — снижение импортозависимости и увеличение доли отечественной электротехнической продукции на российском рынке, сообщил председатель правления ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» Олег Саевич.

Предприятия кластера участвуют в таких перспективных направлениях, как разработка и внедрение цифровых электрических подстанций, национальный проект «Интеллектуальная энергетическая система России», концепция «Smart Grid/Умные сети», разработка российской системы автоматизированного управления газовыми турбинами, и многих других.

Нинель Ткаленко

Фото cap.ru

Совещание прошло на базе ООО «Релематика». По словам руководителя предприятия, пандемия на получение ими заказов никак не повлияла.