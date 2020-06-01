ИГОРЬ КОМАРОВ

полпред Президента России в ПФО

«Важнейшая задача всех органов власти — обеспечить безопасность здоровья граждан в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Все члены избирательных комиссий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты; помещения для голосования укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. На участках для голосования необходимо строго соблюдать все нормы и требования санитарных служб. Президент России Владимир Путин особо подчеркивает, что голосование должно проходить в максимально безопасных и комфортных для людей условиях. Надо сделать все, чтобы каждый гражданин мог спокойно сделать выбор, каким он хочет видеть будущее нашей страны».