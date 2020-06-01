ВТБ в Чувашии реализовал первую ипотечную сделку в рамках дисконтной программы с застройщиками

ВТБ в Чувашии реализовал первую сделку в рамках собственной программы ипотечных дисконтов для застройщиков. Первый займ с льготной ставкой 4,8 % годовых предоставлен клиенту, приобретающему квартиру у АО «ГК «Регионжилстрой».

Клиент банка приобрел квартиру стоимостью 2,7 млн рублей в Чебоксарах в строящемся доме на проспекте Тракторостроителей (позиции 4а). Дисконт предоставлен в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». С учетом скидки по программе итоговая ставка для клиента составила 4,8%, срок кредита — до 15 лет.

Напомним, что ВТБ запустил систему ипотечных дисконтов для региональных застройщиков в мае этого года. Для своих партнеров банк увеличил до 6 п.п. и 8 п.п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. В итоге для клиента, приобретающего квартиру в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту может снизиться до 0,5% годовых.

В рамках программы ВТБ заключает с застройщиком договор субсидирования ипотечной ставки. Партнер в свою очередь выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на 6, 8 или 12 месяцев. Также доступны индивидуальные условия.

«Новая система дисконтов для наших партнеров дополнительно простимулирует строительный рынок Чувашии и позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия по еще более выгодным ставкам», – прокомментировал Константин Киргизов, управляющий банка ВТБ в Чувашской республике.

ВТБ в регионе является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первых 5 месяцев портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 17% до 8,7 млрд рублей. Всего за январь-май объем выданных жилищных кредитов вырос на 70% до 2,1 млрд рублей.