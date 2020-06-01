Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Как известно, назначенное на 27 марта общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России из-за пандемии коронавируса пришлось отложить. Оно состоится 1 июля — указ об этом подписал Президент Владимир Путин. Центризбирком страны на своем заседании, состоявшемся 2 июня, утвердил обновленный порядок проведения голосования — там едва ли не во всех разделах есть пункты, учитывающие новую реальность.

«Когда голосование было отложено в силу объективных причин, 27 марта 2020 года мы своим постановлением приостановили процедуры, которые были непосредственно связаны с датой голосования, — сказала на этом заседании глава Центризбиркома Элла Памфилова. — Все остальные действия мы продолжали осуществлять, не нарушая режима самоизоляции. Была проведена большая работа, что в нынешних условиях позволяет нам возобновить все действия, наверстать темпы подготовки с учетом назначения новой даты голосования».

По ее словам, с учетом главного приоритета проведения голосования — сохранности жизни и здоровья граждан — был сделан акцент на профилактике рисков. Тщательно изучен зарубежный опыт проведения голосования в условиях пандемии. Такую практику имеют уже более десятка стран: Южная Корея, Япония, Ирландия, Австралия, Канада, Польша, Германия, Франция, Доминиканская Республика, Израиль, ряд штатов США. Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, при входе на каждый участок планируется организовать температурный контроль. Кроме того, на участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, они не будут пересекаться. Такие же серьезные меры безопасности предусмотрены и при голосовании на дому. «Главное — сделать процесс голосования удобным и безопасным», — подытожила Элла Памфилова.

От ковриков до термометров

А как безопасность голосования будет обеспечиваться в Чувашии? Об этом нам согласился рассказать секретарь Центризбиркома республики Сергей Тарасов.

— Планируется закупка большого количества масок, перчаток одноразовых, пакетов, чтобы исключить прямой тактильный контакт между членами комиссии и участниками голосования.

Избирателю, изъявившему желание проголосовать дома, члены комиссии, не заходя в квартиру, передадут пакет, в котором находятся бюллетень, одноразовая ручка, бланк заявления, маска, перчатки полиэтиленовые. А заполненный бюллетень он сможет опустить в переносной ящик для голосования.

На каждом избирательном участке будет достаточно антисептических средств, дистанционные термометры — в случае, если на участок придет человек с повышенной температурой, ему предоставят возможность проголосовать отдельно от остальных. Предусматривается, по крайней мере в планах у нас есть, что на входе в помещение будут лежать коврики, пропитанные антисептиком.

Комиссия принимает все необходимые меры, чтобы успеть подготовиться к голосованию. Предусмотрен целый механизм, чтобы минимизировать присутствие избирателей на участках. Это «расширенные» сроки голосования вне помещения, оно начнется 25 июня, в течение шести дней будет идти досрочное голосование, а 1 июля состоится голосование на избирательном участке.

При этом досрочно можно проголосовать как в помещении участковой избирательной комиссии, так и пригласить членов комиссии на дом.

Предусматривается и так называемое выездное голосование, когда члены участковой избирательной комиссии на своей территории, в городе во дворах, а по республике в населенных пунктах будут извещать население и проводить голосование прямо на местах.

Фото с сайта cikrf.ru:

«Мы отказались от подомовых обходов, чтобы не вызывать дополнительные опасения и не создавать риски для здоровья граждан. Чтобы исключить возможность физических контактов, сделали акцент на бесконтактные способы информирования граждан о голосовании», — рассказала Элла Памфилова.