Сельский глава из Вурнарского района попал в поле зрения МВД, СКР и ФСБ

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в феврале 2012 года глава изготовил заведомо ложные выписки из похозяйственной книги поселения, на основании которых его знакомый незаконно оформил в собственность два земельных участка площадью 2900 и 6799 кв. метров, расположенных в деревне Сявалкасы. Расследование продолжается.

Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками региональных УФСБ и МВД.

Опубликовано: 5 июня 2020 г.


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