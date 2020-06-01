Мучения на пристани и разведчик в Чебоксарах. История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 5 июня 1955 года

Утверждено проектное задание строительства нового здания Чувашского государственного академического театра (сейчас — Чувашский драматический театр имени К.В. Иванова). Автор проекта — московский архитектор А.П. Максимов.

«Вы поднимаетесь по широкой многоступенчатой лестнице и, пройдя портик, попадаете в просторный вестибюль. Центральная часть вестибюля повышена, и это придает ему торжественность, которую усиливают колонны, отделанные мрамором, мягко светящиеся плафоны…

Из вестибюля по белой мраморной лестнице вы проходите в партер, фойе или на балкон зрительного зала. С первого этажа по дополнительным боковым лестницам можно пройти также в фойе, буфеты, курительные комнаты. <…>

Перед главным фасадом театра, обращенным к Волге, создается театральная площадь. Главный фасад театра решен восьмиколонным портиком. По объему новый театр лишь ненамного уступает кубатуре Дома Советов.

Театр будет иметь богатое наружное и внутреннее оформление, хорошее оборудование. Стоимость только механического оборудования сцены — 800 тысяч рублей, электроосвещения и электрооборудования — более миллиона».

На снимке: проект нового здания Чувашского государственного академического театра в Чебоксарах.

90 лет назад — 3 июня 1930 года

Газета уже не раз писала о том, какие беспорядки творятся на Чебоксарской пристани. Но пока нет даже намека на исправление ситуации.

«Как и прежде, товары валяются на берегу во время дождя частенько не прикрытыми, причем некоторые из них свалены в таком хаотическом беспорядке, что невольно напрашивается вопрос — является ли это простой халатностью. Например, ящики с колесной мазью лежат в большинстве разбитыми в безобразной куче, из многих вытекла мазь. При работах некоторые рабочие-грузчики изощряются на потеху любителям мата в самых что ни на есть хулиганских «трехэтажных» словах. Здесь, правда, вина и профсоюза, который, по-видимому, мало занимается культурно-воспитательной работой среди рабочих-грузчиков.

Несколько слов о комнатах ожиданий. Их две, но назвать их надо бы лучше всего комнатами для мучений. Скученность в холодные ночи и табачный дым создают невыносимые условия для ожидающих парохода некурящих, а особенно женщин с маленькими детьми.

М.»

55 лет назад — 5 июня 1965 года

На свиноферме колхоза имени Суворова Моргаушского района работает много молодежи. Работают они хорошо, план перевыполняется.

«Но вот о культурном досуге молодежи никто не заботится. Правление колхоза купило один комплект домино.

— Веселитесь! — сказали свинарям и свинаркам. — Забивайте «козла»!

З. Самаков».

30 лет назад — 1 июня 1990 года

Ким Филби — выдающийся разведчик, работавший с СССР во время Второй мировой войны, журналист, коммунист и антифашист. Последние 20 лет своей жизни он провел в Москве, был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Дружбы народов, медалями. В 1990 году на телеэкраны вышел фильм о нем «Выпускник Кембриджа». Руководитель подразделения КГБ ЧАССР полковник Ардалион Федорович Павлов поделился своими воспоминаниями о том, как Ким Филби посетил Чебоксары в июле 1975 года.

«— Поездку он совершал один или с ним был еще кто-то, кроме переводчика?

— Там же, на теплоходе, Ким Филби познакомил меня со своей супругой, русской женщиной. Вместе с ними совершали поездку сын и сноха. Они приехали в гости к отцу из Лондона и также решили увидеть великую русскую реку.

— И какой маршрут вы предложили туристам?

— Когда мы поднимались по улице К. Иванова, внимание гостей привлек Введенский собор. Решили зайти и осмотреть храм. Шла служба, но людей в этот утренний час было немного. Филби, его родные очень внимательно рассматривали иконы и роспись стен, переговаривались по-английски. А когда вышли из собора, жена перевела: «Мы побывали во многих городах на Волге, но в церкви впервые. Нам понравилось. Здесь очень красиво…»

А затем проехали по центральным улицам Чебоксар, остановились на том месте, где размещалась деревня Будайка, побывали в музее В.И. Чапаева. Филби внимательно слушал пояснения экскурсовода, с любопытством изучал фотокопии документов о легендарном герое. Когда же прошлись по скверу Чапаева, заметил: «Очень хороший и красивый парк». <…>

Ким Филби интересовался сувенирами местного производства (оказалось, он и сам увлекается поделками из дерева), увез на память салфетки с национальной вышивкой, шкатулку мастеров из Канаша. С похвалой отозвался он во время обеда о чувашских блюдах — какай-шюрби и ширтане.

А. Соловьев».