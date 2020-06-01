Два раза перерасчет не делают

После выхода на пенсию по старости отработал еще 9 лет. Положен ли мне перерасчет пенсии, ведь эти периоды не учтены при назначении пенсии?

Михаил Гаврилович, Цивильский район

Мне 65 лет, но я еще работаю. Если я выйду на пенсию, будет ли мне произведен перерасчет пенсии по стажу, ведь он увеличится на 10 лет?

Мария Александровна, Ядрин

Увы, на размер страховой пенсии влияет только трудовой стаж до 01.01.2002 г. Периоды же трудовой деятельности после указанной даты влияют на размер пенсии не напрямую, а опосредованно через учет отчисляемых работодателем страховых взносов в индивидуальных пенсионных коэффициентах. И расстраиваться о якобы неучтенных годах рабочего стажа нет причины — так как всем пенсионерам, продолжающим трудиться после назначения страховой пенсии по старости или инвалидности, ежегодно с 1 августа производится корректировка пенсии с учетом вновь поступивших страховых взносов за период трудовой деятельности в предыдущем году.

И как мы уже не раз писали, августовский перерасчет производится в автоматическом режиме, беззаявительно. При перерасчете учитывается до трех пенсионных коэффициентов, что соответствует, по данным республиканского отделения ПФР, уровню ежемесячной зарплаты до 28,75 тыс. рублей в 2019 году.