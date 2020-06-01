В Чувашии пресечена подготовка к теракту

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.

Об этом сообщает Следственное правление СК России по Чувашии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального УФСБ установили местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.

Следственная группа СУ СКР совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашии продолжает работать на месте происшествия, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

Следствие пока не разглашает сведения о том, где конкретно обнаружен тайник. Известно только, что первого и второго июня было перекрыто движение на трассе от старого поста полиции на выезде из Новочебоксарска до перекрестка у села Атлашево, и что там замечено много силовиков. По этой причине некоторые интернет-издания, не дожидаясь официальной версии или опираясь «на свои источники», склоняются к тому, что тайник со взрывными устройствами обнаружен в районе одного из крупных промышленных предприятий.