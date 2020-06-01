Чувашские производители пробуют выйти на итальянский рынок

Группа компаний из Чувашии провела консультации по вопросам экспорта своей продукции в Италию.

Обсуждение состоялось в формате вебинара, организованного республиканским Центром экспортной поддержки с целью ознакомления региональных производителей с возможностями выхода на итальянский рынок. В нем также участвовали Торговое представительство России в Италии и итальянская консалтинговая компания Impex Service Consulting.

Профиль производителей разный – от выпуска пиломатериалов до пошива мужской одежды. Для участия в мероприятии организаторы отобрали поставщиков продукции, которая по своим потребительским качествам и техническим характеристикам соответствует требованиям европейских потребителей и нуждается только в поддержке по продвижению.

По результатам проведённых консультаций будут подготовлены пакеты мер, включая поиск партнёров, организацию переговоров, которые позволят чувашским компаниям начать экспорт своей продукции в Италию.