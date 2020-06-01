67% жителей Чувашии имеют компьютеры, но Интернетом чаще пользуются на смартфонах

Цифровые технологии прочно вошли в жизнь современного человека. Седьмой год статистиками проводится выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. В Чувашии ежегодно в опросе участвует около 1200 респондентов.

По результатам наблюдения за 2019 год выяснилось, что персональный компьютер имели 67% обследованных хозяйств, доступ к сети Интернет – 72%. Для выхода в глобальную сеть 57% обследованных применяли смартфон и другие мобильные устройства, 42% использовали настольные (стационарные) компьютеры, 28% – мобильные компьютеры, 10% – планшетные компьютеры, 9% – телевизоры со специальным устройством (Smart TV), 1% – игровые видеоприставки.

Интернетом каждый или почти каждый день пользовались 68% жителей республики. При этом чаще всего респонденты выходили во всемирную сеть с домашних устройств. С большим отрывом – с рабочих компьютеров. Также 21% опрошенных пользовались Интернетом в гостиницах, аэропортах, кафе и прочих общественных местах, где работает Wi-Fi и 12% — по месту учебы. С целью безопасного выхода в сеть большая часть опрошенных установила антивирусное программное обеспечение, меньшая — антиспамовые фильтры.

Среди активных пользователей сети Интернет почти половина (49,5%) — люди в возрасте 25-44 лет и лишь 16,1% в возрасте 55-74 года, сообщает Чувашстат. По старшему поколению республика заметно отстает от федерального показателя, обнародованного Росстатом в прошлом году: треть россиян в возрасте старше 55 лет являются активными пользователями Интернета.

Впрочем, коронавирусная пандемия, повлекшая самоизоляцию, наверняка увеличила долю пожилых, за последние два-три месяца воспользовавшихся Сетью для оплаты различных квитанций (ЖКУ, телефон, газ), получения госуслуг, заказа товаров.

Интернет-торговля развивается, констатируют республиканские статистики. Итоги минувшего года показали, что 46% респондентов из Чувашии заказывали товары и услуги через Интернет, среди них наиболее активны женщины. Набирает обороты онлайн-взаимодействие с органами власти – по итогам 2019 года 72% жителей республики получили госуслуги через интернет. По степени востребованности на первом месте – услуги в области здравоохранения и медицины, затем – ЖКХ, налоги и сборы.

Замыкают список популярные образовательные услуги и виртуальное общение с МВД/ГИБДД, к ним прибегло около четверти респондентов. Качеством же предоставленных госуслуг в электронной форме в прошлом году полностью удовлетворены 69,5% жителей Чувашии.