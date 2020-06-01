Первый после двухмесячного перерыва рейс «Победы» из Москвы прибыл с полной загрузкой

Лоукостер «Победа» после двухмесячного перерыва возобновил пассажирские перелёты. 1 июня самолет авиакомпании прилетел в Чебоксары. Услугами авиакомпании «Победа» воспользовались более 360 человек – 189 прилетели из Москвы в Чебоксары и столько же примерно улетели из Чебоксары в Москву.

«Победа» поэтапно возобновляет программу полётов. До 10 июня будут выполняться только вечерние рейсы и по следующим дням: 1 июня (ПН), 3 июня (СР), 5 июня (ПТ), 7 июня (ВС), 8 июня (ПН). Уже с 11 июня рейсы в Москву из Чебоксар могут стать ежедневными в зависимости от наполняемости. Прямые рейсы в Санкт-Петербург запланированы с 23 июня (ВТ, ЧТ, СБ), в Сочи — с 11 июня (ЧТ, ВС).

Международный Аэропорт Чебоксары с 1 июня также возобновил режим работы. Воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием.

Все службы аэропорта, включая сотрудников Роспотребнадзора и представителей авиакомпаний, готовы к встрече пассажиров. В связи с нераспространением коронавируса аэровокзале организованы – меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции:

масочный режим,

соблюдение социальной дистанции,

термометрия бесконтактными термометрами для пассажиров на входе в аэровокзал.

В свободном доступе антисептические вещества. В помещениях установлены рециркуляторы воздуха. Регулярно проводится дезинфицирующая обработка помещений.

Обращаем внимание, что вход в аэровокзал разрешен только убывающим пассажирам.

Росавиация разработала ряд рекомендаций для пассажиров и членов экипажа по профилактике COVID-19 на борту воздушного судна. Что касается пассажиров, то это наличие перчаток и масок, обработка антисептиком рук, наличие контейнеров для пищи. Это общие положения, но все же особенности перелета в конкретной авиакомпании рекомендуем уточнять у вашего перевозчика.

Особое внимание всех пассажиров просим обратить, что согласно указу главы Чувашской республики с 7 апреля и до особого распоряжения(по состоянию на 27 мая 2020 года) лица, прибывающие на территорию Чувашской Республики, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней с момента въезда.

Противоэпидемические меры организованы согласно методическим указаниям Росавиации. Обращаем ваше внимание, что перечисленные меры касаются исключительно аэропорта в Чебоксарах. В других аэропортах могут быть свои особенности в зависимости от степени риска и ситуации в регионе.

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