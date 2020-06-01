Пациенты после инфаркта и инсульта будут получать дорогие лекарства бесплатно

Пациенты после инфаркта, инсульта, операции по установке стентов или катетерной абляции, для продолжения лечения будут получать препараты за счет субсидий из федерального бюджета, сообщают в Минздраве Чувашии. Пациенты сосудистых центров раньше обеспечивались бесплатными препаратами, пока находились в стационаре, а после выписки покупали их за свой счет. Сейчас ситуация должна измениться: в списке утвержденных лекарственных средств не только относительно дешевые таблетки для снижения давления, но и дорогие для предупреждения образования тромбов и снижения холестерина. Больной должен постоянно жить в Чувашии, состоять на диспансерном наблюдении по месту жительства и быть включенным в региональный регистр пациентов.