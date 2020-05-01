Фотокорреспондент «СЧ» Олег Мальцев стал призером Всероссийского конкурса «В объективе Росгвардия»

Поступило на конкурс около 300 фотографий. И члены жюри — представители Национальной гвардии РФ, журналисты российских СМИ и профессиональные фотографы — выделили из потока конкурсных работ снимок Олега Мальцева с учебной воздушной тренировки, проведенной в мае прошлого года в Цивильском районе. Тогда сотрудники ОМОНа

и СОБРа Управления Росгвардии по Чувашии десантировались с вертолета с небольшой высоты — с помощью альпинистской страховки и без проводили учения по огневой подготовке. Но экспертов впечатлили не кадры со стрельб и не росгвардейцы-десантники, а необычный взгляд на суровые будни учений: полевой цветок в пулеметной ленте, красота и сила, гармонично соседствующие рядом.

Олег Мальцев, занявший третье место в номинации «Росгвардия глазами общества», стал единственным представителем СМИ ПФО, отмеченным конкурсной наградой. Вручить ее, поздравить фотожурналиста и весь коллектив газеты с этим достижением в редакцию «СЧ» пришли сотрудники пресс-службы регионального управления Росгвардии.

«Газета «Советская Чувашия» с ее вековой историей была и остается одной из крупнейших в Чувашии. Она объединяет множество профессионалов своего дела», — отметил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Чувашии старший лейтенант полиции Денис Никонов.

Фото Максима Васильева