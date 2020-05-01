В Чувашии прошел Кубок по интерактивному футболу

Две недели в республике продолжались футбольные баталии. Правда, шли они не на зеленых стадионах, а в виртуальном пространстве — это состоялся первый в истории Кубок Чувашии по интерактивному футболу. В четырех отборочных турах онлайн-турнира по футбольному симулятору FIFA на платформах Sony Play Station и XBOX приняли участие 40 спортсменов. Решающие игры состоялись 25 и 26 мая, они определили победителей на каждой из двух платформ. Ими стали Михаил Ушаков и Виталий Никитин. Спортсмены будут представлять нашу республику на официальном Кубке России по интерактивному футболу, который пройдет 25-26 июля, сообщает Минспорт Чувашии.