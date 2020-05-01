Сто километров ради больной матери

«Подвиг Надежды» — под такими заголовками выходили российские и зарубежные газеты в 2008 году, описывая победу симбирянки Надежды Сандркиной в супермарафоне в швейцарском городе Базелье. В публикации «Не забывают родные корни. Чуваши в Америке создали ассоциацию» («СЧ» от 19 мая 2020 г.) мы обещали рассказать читателям о подвиге нашей соплеменницы… Тот забег, состоявшийся в 2008 году, длился 12 часов, за это время Сандркина пробежала более 101 км. Многие тогда были поражены выносливостью скромной чувашки, а особенно тем, что победила она ради спасения тяжело больной матери.

От деревянных лыж до марафонских забегов

Будущая мастер спорта СССР и России родилась и выросла в деревне Ч?вашкасси (Средние Алгаши) Цильнинского района Ульяновской области. С детства любила бегать на лыжах, школьницей неоднократно становилась победителем и призером районных соревнований. Не расставалась Надежда с любимым видом спорта и в училище, где училась на телеграфиста. В большой спорт впервые вышла в 1984 году — это был чемпионат РСФСР по лыжным гонкам, проходил он в Зеленодольске. Сандркина тогда оказалась единственной участницей на обычных деревянных лыжах… К тому же на лыжне она еще и упала, но собрала волю в кулак и… пришла к финишу пятой. А днями позже Надежда с лихвой отыгралась на областных соревнованиях, одержав оглушительную победу.

СПРАВКА «СЧ» Надежда Сандркина — воспитанница заслуженного тренера России, одного из лучших марафонцев Советского Союза Николая Дмитриевича Карпова. Чуваш, уроженец Барышского района Ульяновской области воспитал семь мастеров спорта международного класса, около 50 мастеров спорта СССР и России, множество спортсменов, входивших в состав национальной сборной нашей страны, которые успешно выступали на международных соревнованиях.

Упорную лыжницу заметили — Сандркину стали приглашать на соревнования в разные регионы страны, она стала кандидатом в мастера спорта. А однажды тренер ее ошарашил: «Тебе не на лыжах, а просто надо бегать, например, на длинные дистанции» — и предложил идти к известному тренеру-марафонцу Николаю Карпову. Это был 1986 год…

К 2008 году в активе Сандркиной уже были десятки больших и малых побед на разных марафонских забегах, чемпионатах не только в регионах России, но и в Литве, Мексике, Америке. А супермарафон в швейцарском Базеле принес ей всемирную славу.

«Благословляю на победу…»

Когда спортсменка получила приглашение из Швейцарии, она день и ночь дежурила у постели тяжело больной матери. Врачи не давали никакой надежды на выздоровление — рак в третьей стадии… Прочитав приглашение, Надежда заметалась: как сказать об этом маме? Но разве скроешь от матери свои переживания?.. Узнав, что дочь пригласили в Швейцарию, Елена Григорьевна обрадовалась: «Ты должна бегать, Надя!» «А как же ты, мамочка?!» — «Я дождусь тебя. А ты приедешь с победой, я тебя благословляю».

Даже получив благословение матери, Надя все не могла решить: как будет правильно — ехать или остаться у постели больной? Переживания усугубляли и условия соревнования — забег с фиксированным временем, выигрывает бегун, преодолевший наибольшее расстояние. Ранее она никогда не участвовала в таких марафонских бегах. К тому же в последнее время ей было не до серьезных тренировок. Конечно, по утрам сорокалетняя спортсменка продолжала бегать, чтобы поддерживать форму. Но мать так хотела, чтобы дочь поехала, а той хотелось, чтобы мама снова улыбалась… И неожиданно для себя Надежда решила: «Раз мама благословляет, поеду, посвящу забег ей, если выиграю — мама поправится».

Невероятный забег

По словам Надежды, вспоминать тот день ей до сих пор страшно. Когда она увидела несколько сотен спортсменов со всего мира, ее охватила оторопь. Чтобы отрубить себе путь назад, она крикнула, что забег посвящает матери. Заявление тронуло людей — все дружно зааплодировали. Уважили российскую спортсменку и комментаторы — на линии старта, знакомя болельщиков с участниками, назвали не только страну, но и ее имя, сообщив, что Надежда Сандркина свой забег посвящает матери…

Стартовали марафонцы в 12 ночи. До 6 утра Надежда бежала рядом с мужчинами, не отставала от них. Круг за кругом, круг за кругом… Термометры показывали плюс четыре, и бежать было даже комфортно. Но чем выше поднималось солнце, тем становилось жарче, а бежать тяжелей. Совсем невыносимо стало, когда температура воздуха достигла 25 градусов. Соленый пот въедался в тело, щипало лицо, руки, ноги, спину. Надо бы поменять одежду, но Сандркина боялась остановиться. На табло красовался флаг России.

Болельщики подбадривали: «Надежда, Надежда! Красиво бежишь! Лидируешь!» У нее же одно в голове: «Как бы не свалиться!» В глазах уже временами темнело…

Когда до финиша осталось три часа, все же решила переодеться. А тело не слушается, ноги не разгибаются. «Со слезами на глазах обратилась к первому попавшемуся на пути немцу: «Плиз, хелп ми, хелп!» — рассказывала позже Надежда. — Тот все сразу понял, поддержал меня, помог стянуть спортивные штаны. Я осталась в шортах».

Немного полегчало. Но тут стали гореть пятки, будто бежишь по раскаленным углям. Нашу спортсменку догнала шведская массажистка и на ломаном русском стала объяснять, что Надежде срочно необходим массаж стоп, иначе ноги могут отказать. «Нет, не откажут. Я добегу. Ради мамы!» — пролепетала в ответ Сандркина, а у самой ноги подкашиваются… Шведка схватилась за голову, вытащила какую-то жидкость и уговорила обработать ей пятки. Болельщики, видимо, русские, стали кричать: «Переходи на шаг, отдохни немного, ты все равно впереди!»

Пошла шагом. Идет, шатается. Суставы ноют, ноги не хотят слушаться, сил не осталось, вот-вот потеряет сознание. Из последних сил стала себя подбадривать: «Не останавливайся, ради матери бежишь. Ей еще тяжелей — она смертельно больна…» Сами по себе потекли слезы…

Когда совсем стало невмоготу, забежала в палатку к врачам. Те сняли с нее кроссовки, Надежда ужаснулась — они были полны крови. Врачи стали уговаривать сойти с дистанции, бегунья ни в какую: остался час времени, она добежит! Кое-как перевязав обработанные мазью ноги бинтами, вышла из палатки. А ноги не слушаются — еле-еле сделала первые шаги…

Затем усилием воли все же заставила себя перейти на бег. Стало страшно, дойдет ли до финиша? Перестала смотреть на часы, и снова — круг за кругом, круг за кругом… Идущий рядом мужчина на пальцах показал, что осталось еще 6 минут. Сандркина с надеждой начала уговаривать себя: «Еще немного, пожалуйста, не упади, надо дойти». И тут раздался гонг…

Спортсменку окружили незнакомые люди, обнимают, кричат: «Чемпион, чемпион!» А она не может двинуться — ноги отказали. Ей помогли сесть, сняли по ее просьбе кроссовки — ногти на ногах все черные… Надежда попросила телефон, чтобы сообщить матери радостную весть: «Мама, я победила, значит, ты будешь жить!» и заплакала. Подбежала врач: «Что ты плачешь?» — «Эта победа ради больной матери. По прогнозам врачей, ей осталось жить 2-3 месяца…» Доктор обняла спортсменку: «Ты удивительная женщина. Живу немало на этой земле, но не встречала человека, который ради матери за 12 часов пробежала бы больше 101 километра».

Оказалось, что Сандркина победила среди женщин с результатом 101 км и 259 м. Марафонка, занявшая второе место, отстала от нее на 10 километров.

Чуда не случилось…

В Ульяновск Надежда вернулась с медалью и кубком. Мать была счастлива и на ее сером с запавшими глазами лице снова заиграла улыбка. «Ты не должна оставлять спорт, — говорила она, — прошу тебя, бегай. Бегай и побеждай!» Но чуда не случилось. Елена Григорьевна умерла спустя два месяца…

Через пару лет Сандркина уехала в Америку. Уже около десяти лет она живет в Майами, работает массажисткой в собственном кабинете. Некоторые клиенты, узнав, что Надежда из России, рассказывают о ее соотечественнице, выигравшей невероятный марафон в Швейцарии ради больной матери… А она в ответ на их рассказы берет гармошку и затягивает родные мелодии…

КСТАТИ В прошлом году в Чувашском книжном издательстве увидела свет книга «Подвиг во имя матери». Ее автор — тоже наш соплеменник, известный журналист, писатель, уроженец Татарстана, живущий и работающий в Ульяновской области Николай Ларионов (Й?лмел). В книге рассказывается о детских и юношеских годах Надежды Сандркиной, о начале спортивного пути, приводятся интересные и трудные моменты ее спортивной карьеры. И, конечно же, подробно написано о том 12-часовом марафоне в Швейцарии…

Как и многие сельские ребятишки, Надежда Сандркина с детства была приучена к крестьянскому труду. На снимке она с одноклассниками на уборке картофеля. 1980 г.