Муниципалитеты получат право регулировать тарифы на внутренние перевозки

На вчерашнем заседании правительства республики принят проект поправок в законы об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в республике. Согласно им, органы местного самоуправления наделяются полномочиями регулирования тарифов на внутренние пассажирские перевозки.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, соответствующим федеральным законом такими полномочиями наделен субъект федерации, который вправе перенести их на местные органы власти. Данным проектом это и предлагается на маршрутах в границах муниципальных образований районов и городских округов. На осуществление данных полномочий потребуется ежегодное выделение средств из республиканского бюджета. Кроме этого, необходимо определить органы исполнительной власти по контролю за установлением местных тарифов.

Новшество подверг сомнению Руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, спросив, насколько «полноценны» местные администрации в принятии тарифных решений. В шести муниципалитетах тарифы уже регулируются своими силами, ответил министр. Но врио Главы Олег Николаев также поинтересовался готовностью на местах к качественному выполнению данной функции, заметив, что Вячеслав Аркадьевич «снял у него вопрос с языка».

Министр признал, что в большинстве этих муниципалитетов нет специальных сотрудников по данной теме, ее ведут по совмещению. Но жалоб якобы в министерство не поступало… Вячеслав Борисов продолжил, что уполномоченный орган по тарифам имеется только в Чебоксарах, однако даже здесь были жалобы в УФАС, которое он возглавлял, после подорожания проезда. Было возбуждено дело по необоснованному повышению. А что может быть там, где нет специального отдела и специалистов? Борисова поддержала по видеосвязи спикер парламента Альбина Егорова.

Врио Главы резюмировал, что все эти вопросы «имеют место быть». Норму о наделении муниципалитетов тарифными полномочиями надо принять, но «в рамках подзаконных актов», с учетом высказанных пожеланий.