О лицах Чувашии расскажут виртуальные экскурсии

В соцсетях стартовала серия виртуальных экскурсий «Лица Чувашии», созданная командой культурно-выставочного центра «Радуга». Напомним, проект вошел в ТОП-100 лучших проектов России и номинировался на присуждение Государственной премии Чувашии в области литературы и искусства 2019 года. Он включает в себя уникальные фотографии и факты, представленные на 400 выставочных стендах. В рамках проекта к 100-летию образования Чувашской автономии выпущена тетрадь для юных исследователей. На ее страницах — творческие задания и рассказы о выдающихся людях нашей республики на русском и чувашском языках.