Предприниматель до смерти избил своего работника

Индивидуальный предприниматель не сдержался и избил своего работника так, что тот умер.

Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, в октябре прошлого года предприниматель находился в придорожном кафе, что возле участка автодороги М-7 «Волга» в Цивильском районе, где оказывал услуги по организации питания. В это время между ним и 44-летним рабочим кафе возник конфликт из-за того, что тот был в нетрезвом состоянии. Работодатель наказал своего подчиненного жестоко… Уголовное дело направлено в Цивильский районный суд.