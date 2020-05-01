Дом пионеров и октябрят

Фото из архивов ЧГИГН и Национального музея

Многие горожане еще помнят, как выглядело здание Дома пионеров на улице Карла Маркса (сейчас эта ее часть называется бульвар купцов Ефремовых), ныне полуразрушенное и закрытое баннером. Но только пионеры 1930 годов могли бы рассказать, как все начиналось.

На улице Благовещенской (будущей Карла Маркса) с конца XIX века стояли два одинаковых здания, принадлежащие купцам Ефремовым. После революции их национализировали и в 1927 году одно из них (нижнее) было отдано под Рабочий клуб. В 1929 году после реконструкции и постройки зрительного зала в нем открылся клуб Союза советских торговых служащих (ССТС). В сентябре 1936 года это здание (к тому времени ДИТР — дом инженерно-технических работников) решением Совнаркома Чувашии передается пионерам и школьникам города Чебоксары.

В феврале 1937 года, после внутренней реконструкции, «дом культуры, отдыха и учебы» открылся. Но внешние изменения произошли только в следующем году. Вот что писала об этом газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») в октябре 1938 года: «Заново переделан фасад здания. Он оживлен введением пилястр с красивыми капителями, изменением оконных проемов. Верхняя часть здания украшена барельефным оформлением на тему «Счастливое детство». К 20-летию Ленинского комсомола фасад Дома пионеров украсят восемь пионерских статуэток, которые сделаны в скульптурных мастерских Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького». Дом пионеров в таком виде открылся 23 октября 1938 года.

В мае 1940 года газета публикует статью «Подарок детям Чувашии», подписанную архитектором Латышевым, в которой говорится: «К 20-летию Чувашской автономии наши дети получат подарок — дополнительно бывшее здание обкома ВЛКСМ, отходящее центральному дому пионеров. С радостью вношу свою долю участия в создание этого подарка и обязуюсь выполнить архитектурный проект объединенного здания обкома ВЛКСМ с существующим Домом пионеров, автором проекта которого являюсь я. Вызываю последовать моему примеру архитекторов и инженеров Чувашпроекта».

Теперь становится понятно, кому до сих пор принадлежало второе (верхнее) здание и кто автор оформления фасада Дворца пионеров. Еще до войны бывшее здание обкома ВЛКСМ было также «оживлено введением пилястр с красивыми капителями», два здания объединил центральный вход с балконом, на фасаде появились еще две парные пионерские статуэтки, а две одиночные перебрались сюда со старого места.

В апреле 1947 года газета публикует заметку «Реконструкция Центрального дома пионеров». Читаем: «Со второй половины 1947 года начнется реконструкция Чебоксарского центрального дома пионеров в Республиканский дворец пионеров. Дворец пионеров будет иметь заново построенный зал с оборудованной сценой, киноаудиторию на 350 мест, лаборатории, студии и мастерские со специальным оборудованием. Будет произведена надстройка основного здания на один этаж, число комнат увеличится с 20-ти до 50-ти».

Но Дворец так и остался двухэтажным — видимо, стены изначально складских помещений не выдержали бы дополнительной нагрузки. А количество комнат все же увеличилось за счет двухэтажного пристроя с северной стороны здания, который украсила еще одна парная скульптура. Правда, нарушилась симметрия — справа от входа пять окон, слева — семь. В конце 1950 годов скульптуры исчезли с фасада, есть фотография с празднования 40-летия Октября, где их уже нет на здании.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова