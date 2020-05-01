При разработке стратегий развития проанализируют штатную численность органов власти

На еженедельном совещании врио Главы республики было продолжено представление министерствами стратегий развития своих отраслей. На этот раз — системы образования и молодежной политики в Чувашии на 2020–2024 годы, о чем доложил министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев. В документе выделены такие ключевые направления, как повышение доступности дошкольного образования, создание равных условий для получения качественного общего образования для детей независимо от места проживания, развитие современной инфраструктуры в техникумах и колледжах для создания опережающей подготовки кадров в соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда и другие. Одно из важных направлений — создание единого республиканского информационно-образовательного портала.

О стратегии развития отраслей, курируемых Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций на 2020–2024 годы доложил министр Михаил Анисимов. Отмечалось, что в республике осуществляется пять региональных проектов. Один из главных — создание информационной инфраструктуры. Касаясь печатных СМИ, министр сделал упор на поиске новых форм подачи ими информации с использованием интернета и других ресурсов.

Комментируя практику разработки и реализации стратегий, врио Главы подчеркнул, что при этом надо подвергать анализу использование имеющихся у них ресурсов, в особенности — штатную численность министерств. «Беглый анализ показывает, что отдельные штатные позиции не заполняются годами, — сказал он. — Возникает вопрос: либо функции этих позиций не исполняются, либо эти единицы просто не нужны. В обоих случаях требуется принять решение».