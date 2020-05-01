Более 10 тысяч семей уже получили выплаты за детей до трех лет

Общая сумма таких выплат превысила 103 миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.

Напомним, ранее ежемесячная выплата по 5000 рублей назначалась только семьям, у которых до 1 июля возникло право на материнский капитал. Теперь же такую материальную помощь может получить абсолютная любая семья с ребенком до 3 лет. Соответствующий указ подписан президентом России 11 мая текущего года. Как уточняют в отделении, в первую очередь это касается российских семей, в которых с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый и пока единственный ребенок. Денежные средства выплачиваются с апреля по июнь. Электронное заявление такие семьи могут подать до 1 октября на Едином портале госуслуг.