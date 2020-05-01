Возбуждены уголовные дела по фактам производственного травматизма и гибели работника

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений сотрудником одной из организаций при проведении монтажных работ.

По версии следствия, в декабре прошлого года монтажник одной из организаций, занимающихся подведением систем газоснабжения, во время выполнения работ не удержался на стремянке и упал вниз на асфальтированную площадку с высоты более 1,8 метра. В результате 52-летний мужчина был тяжело травмирован.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в указанной организации, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Следует отметить, что едва ли не ежемесячно возбуждаются уголовные дела или выносятся обвинительные приговоры по фактам нарушения правил безопасности труда с тяжкими последствиями.

Между тем в Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту гибели работника промышленного предприятия. По версии следствия, трагедия случилась в марте этого года в АО «Новочебоксарский завод строительных материалов». Находясь на рабочем месте, проходя возле гидравлического пресса, не обозначенного предупреждающими знаками безопасности, слесарь-ремонтник зацепился одеждой за его движущуюся часть, в результате мужчину затащило на конвейер и прижало к его основанию. От полученных травм работник погиб.