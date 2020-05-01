Житель Чебоксарского района пытался дать взятку инспектору ГАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни Сятракасы Чебоксарского района, который подозревается в покушении на дачу мелкой взятки.

По версии следствия, в нынешнем апреле мужчина совершил в Чебоксарах ДТП. Нетрезвый сел за руль машины «Шкода Октавия», выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем «Хендай Акцент». А затем скрылся с места происшествия. Вернее, помчался домой, в деревню Сятракасы. Там его и задержали гаишники. Когда они составляли протокол, нарушитель подумал, что можно разрешить неприятную для него ситуацию двумя тысячами рублей, которые он сунул инспектору. Однако тот не принял коррупционную денежку. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.