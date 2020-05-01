Работникам старше 65 лет больничные продлят автоматически

Фонд социального страхования в очередной раз готов продлить листки нетрудоспособности всем работающим старше 65 лет, если они не перешли на «удаленку» и не находятся в отпуске до 29 мая.

Новые электронные больничные будут оплачены из фонда соцстраха напрямую, как и предыдущие, в течение недели со дня их оформления, сообщает «Российская газета». Если работодатель включил своего сотрудника в отчет для ФСС, то писать каких-либо заявлений не нужно. Оплата будет проведена, как поясняют сотрудники ФСС, в прежнем порядке: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 руб. в месяц.

«РГ» приводит данные Минтруда России и о том, что в апреле работающим пенсионерам выписали и оплатили почти 1,4 млн больничных по карантину.