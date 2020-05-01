Предприниматели назвали самые эффективные антикризисные меры

Самыми популярными антикризисными мерами у российского бизнеса признаны сокращение операционных затрат и отсрочка арендной платы, сообщает портал РБК.

Предприниматели не чураются также переводить сотрудников на неполную рабочую неделю. Правда, данная мера считается крайней, многие стараются обойтись без нее, следует из результатов опроса компании EY. Подавляющее большинство респондентов заявили о падении выручки из-за ограничений, связанных с пандемией. 27% сообщили о падении выручки более чем на 50%, еще четверть — о ее снижении на 20–50%. Рост выручки зафиксировали только 6% опрошенных — они работают в основном в производстве товаров повседневного спроса, розничной торговле и сфере информационно-коммуникационных технологий.