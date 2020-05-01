12 арендаторов республиканского имущества получили отсрочки по платежам

По состоянию на 14 мая 2019 года в республике направлено 14 дополнительных соглашений в адрес 12 арендаторов об отсрочке уплаты арендной платы к договорам аренды на общую сумму 5,2 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Такая отсрочка предусмотрена правительством республики в качестве одной из мер поддержки субъектов предпринимательства в условиях эпидемии. Напоминается, что в соответствии с требованиями к условиям отсрочки уплаты налогов за имущество и земельные участки, находящиеся в собственности Чувашии, которые заключены до введения режима повышенной готовности, такие соглашения заключаются на основании обращений арендаторов.