Олег Николаев о поправках в закон об образовании: «Мне вообще странно слышать эту критику»

Врио Главы Чувашии Олег Николаев прокомментировал критические высказывания о поправках в интервью журналисту информационного агентства «Интерфакс».

«Убежден, что негативно настроены те, кто не читал закон внимательно. Суть поправок в том, чтобы сделать добровольным выбор языка, который изучает ребенок или на котором он учится. Никаких ограничений в нем нет. Мне вообще странно слышать эту критику. Я — чуваш, прекрасно владею родным языком и делаю все для его сохранения и защиты», — пояснил свою позицию Олег Николаев.

По оценке руководителя региона, до принятия закона количество детей, обучающихся на родном чувашском языке постоянно снижалось, за 2016-2018 годы — на 2 тысячи человек. А после принятия закона в 2018 году эта процесс приостановился: «Изучать чувашский после 2018-го стало даже больше школьников», — подчеркнул Николаев.

Врио Главы республики рассказал в интервью, что язык, культура и традиции Чувашии станут главной частью праздничной программы, посвященной 100-летию Чувашской автономии.