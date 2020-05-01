Более 300 жителей Чувашии подали заявки на получение льготной ипотеки

13 мая 2020 года, Чебоксары — Семьи Чувашской Республики активно пользуются новой программой льготной ипотеки по ставке 6,1% годовых. Только в Сбербанке за первую неделю действия программы жители региона оформили более 300 заявок на получение льготной ипотеки на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Напомним, что программа была утверждена Правительством Российской Федерации в качестве меры поддержки населения. В ипотеку по льготной ставке 6,1% годовых можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика. Сумма кредита не должна превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей — в других регионах России, в т.ч. в Чувашии. Ограничений по стоимости квартиры нет.

Согласно условиям такого кредита, первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а максимальный срок кредитования — 20 лет. Ставка будет действительна на весь срок кредитования.

Оформить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года полностью дистанционно. Для этого клиенту необходимо: