Задолженность предприятий и организаций Чувашии за электроэнергию составила более 3 млрд рублей

На 1 апреля задолженность предприятий и организаций Чувашской Республики перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» составила 3 млрд 708 млн млн рублей.Это на 8,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю промышленных предприятий, с учетом задолженности сетевых организаций за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, приходится 2 млрд 526 млн рублей, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Рост связан с ростом задолженности ООО «Коммунальные технологии» в части договоров купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь. В настоящее время она составляет 425 млн рублей (рост на 86,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Долги сетевых организаций — 490 млн рублей. Это выше уровня 2019 года на 62,5%.

Задолженность предприятий ЖКХ по итогам I квартала составила 605 млн рублей, по сравнению с прошлым годом сумма долга уменьшилась почти на 6%.

Задолженность государственных и муниципальных учреждений Чувашской Республики за первый квартал составила 25,9 млн рублей, что ниже прошлогоднего показателя. Сумма долга прочих потребителей составила 550 млн рублей.

«ЧЭСК напоминает, что все договорные обязательства, в том числе по оплате, должны исполняться клиентами надлежащим образом в соответствии с законодательством. В этой связи энергетики призывают потребителей оплачивать счета вовремя и в полном объеме», — отмечает исполняющий обязанности исполнительного директора Чувашской энергосбытовой компании Дмитрий Константинов.