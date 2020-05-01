«Безналичная Чувашия»: заплатить за вывоз ТБО теперь можно в сельских магазинах Чувашии — партнерах Сбербанка

12 мая 2020 года, Чебоксары — Теперь жители сельских населенных пунктов Чувашии могут оплатить услуги за вывоз ТБО в пользу ООО «МВК Экоцентр», а также за газ, электроэнергию и телефонию непосредственно в магазинах-партнерах Сбербанка. Проект направлен на увеличение безналичного оборота в регионе и поддержку проекта «Безналичная Чувашия».

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов прокомментировал нововведение:

«К сожалению, жители сел и деревень Чувашии зачастую вынуждены ездить в районные центры, чтобы внести регулярные платежи за услуги ЖКХ. В интересах наших клиентов мы реализовали проект, благодаря которому теперь можно совершить необходимые расчеты в пределах своего пункта проживания. Сейчас мы работаем над тем, чтобы значительно расширить количество населенных пунктов, в которых можно будет оплатить услуги основных поставщиков»

Услуга уже доступна в шести районах и 12 населенных пунктах республики:

Мариинско-Посадский район, с.Первое Чурашево, магазин «Виктория»

Цивильский район, д.Вторые Вурманкасы, магазин «Колокольчик»

Чебоксарский район, д.Пархикасы, магазин «Пархикасинский ТПС»

Вурнарский район:

д. Ершипоси, магазин Чувашпотребсоюза

д. Большие Яуши, магазин Чувашпотребсоюза

д. Азим-Сирма, магазин Чувашпотребсоюза

д. Абызово, магазин Чувашпотребсоюза

д. Алгазино, магазин Чувашпотребсоюза

д. Ермошкино, магазин Чувашпотребсоюза

д. Малдыкасы, магазин Чувашпотребсоюза

Комсомольский район, д.Нижние Бюртли-Шигали, магазин «На перекрестке SMT»

Моргаушский район, д. Ярабайкасы, Ярабайкасинский магазин

В этих точках можно внести платежи в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (без комиссии), ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (без комиссии), АО «Ростелеком» (без комиссии), ООО «МВК Экоцентр» (комиссия 3% от суммы платежа). Введение новой услуги и расширение количества точек приема платежей помогают увеличению доступности банковских услуг для жителей Чувашии на селе. Напомним, что помимо оплаты за услуги ЖКХ, в этих магазинах владельцы банковских карт Сбербанка смогут снять наличные денежные средства.

Справочно:

Проект «Безналичная Чувашия» ориентирован на снижение наличного оборота в республике. Важно отметить, что все товары и услуги, оплаченные безналично, подлежат «белому» налогообложению и возвращаются к жителям через модернизацию больниц, школ, строительство дорог и улучшение качества жизни.

Сбербанк проводит серьезную работу по модернизации платежной инфраструктуры на территории республики – развивает сеть эквайринговых услуг, подключает партнеров к приёму платежей через каналы Сбербанка и проводит занятия по финансовой грамотности среди населения. Следите за дайджестами проекта «Безналичная Чувашия», в которых мы будем делиться информацией о реализации проекта.

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