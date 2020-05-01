Дарите 9 мая особенные открытки

Дети сотрудников «Ростелекома», участвовавшие в конкурсе «День Победы глазами детей», рассказали о войне и Победе с помощью карандашей и красок. В каждой работе — история о сражениях, о солдатах, о подвиге. Эти сюжеты, созданные детьми, объединяют поколения. Значит, память о Великой Победе не угаснет.

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Открытки доступны на сайте: http://events.volga.rt.ru/pobeda75