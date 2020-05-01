Дарите 9 мая особенные открытки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дети сотрудников «Ростелекома», участвовавшие в конкурсе «День Победы глазами детей», рассказали о войне и Победе с помощью карандашей и красок. В каждой работе — история о сражениях, о солдатах, о подвиге. Эти сюжеты, созданные детьми, объединяют поколения. Значит, память о Великой Победе не угаснет.

Вы тоже можете поддержать эту связь.Любую открытку из галереи можно сохранить, распечатать и подарить ее ветерану! Или отправить с помощью электронных средств связи близкому человеку.

Открытки доступны на сайте: http://events.volga.rt.ru/pobeda75

Опубликовано: 7 мая 2020 г.


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