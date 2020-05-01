В Канашском районе инспекторам ГАИ пришлось применить табельное оружие

«Выпил, был неадекватный…»

Инцидент произошел 3 мая на рассвете в поле на границе Янтиковского и Канашского районов. После того как сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Урмарский» задержали пьяного водителя, жителя села Турмыши Янтиковского района, его нетрезвый пассажир позвал на выручку знакомых. Помощь подоспела в считанные минуты — к месту задержания на двух машинах прибыли «договориться» 11 молодых людей.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, знакомые водителя были недовольны законными действиями правоохранителей и нанесли удары сотруднику ГИБДД. Чтобы утихомирить нарушителей, напарник полицейского произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. А пострадавший от рук злоумышленников инспектор успел прострелить колеса «легковушки», на которой молодые люди попытались скрыться.

Личный состав территориального отдела внутренних дел был поднят по тревоге, нарушителей задержали по горячим следам. Пьяного водителя привлекли к административной ответственности, а в отношении двух его «защитников» — молодых людей 20 и 21 года, один из которых оказался сыном задержанного водителя, а другой родственником — СУ СК России по Чувашии возбудило уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Дожидаться суда драчуны будут под домашним арестом. Ранее молодые янтиковцы не привлекались к уголовной ответственности.

КСТАТИ В первомайские праздники, по данным МВД по Чувашии, сотрудники ГИБДД выявили 49 нетрезвых водителей: 19 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 21 человек управлял машиной, будучи лишенным водительских прав или вовсе без них.

На ситуацию мгновенно отреагировал врио Главы Чувашии Олег Николаев. Поведение защитников пьяного водителя он назвал «верхом цинизма». «Вождение в нетрезвом виде само по себе является серьезным преступлением. А ситуацию, когда сотрудников ГИБДД силой заставляют закрыть на преступление глаза, считаю верхом цинизма. Расценивают такое поведение как презрение к нормам морали, как вызов обществу, как проявление безответственного отношения к безопасности, жизни и здоровью окружающих», — приводят слова Олега Николаева в пресс-службе руководителя республики. За ходом расследования этого дела он следит лично.