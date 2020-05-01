Татьяна Акимова вошла в список кандидатов в национальную сборную по биатлону

После декрета в большой спорт вернулась чувашская лыжница Татьяна Акимова. Союз биатлонистов России в конце апреля включил ее в расширенный список кандидатов в женскую национальную сборную по биатлону.

Воспитанница чувашской школы биатлона, мастер спорта России международного класса Татьяна Акимова, напомним, начинала свой путь в спорт в ДЮСШ имени А. Тихонова в Чебоксарах. На этапе Кубка мира-2016 в чешском городе Нове-Место она выиграла «золото» в спринте и «бронзу» — в гонке-преследовании. Затем на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в составе сборной России завоевала «бронзу» в смешанной эстафете. А на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018 году вышла на старт в пяти дисциплинах.