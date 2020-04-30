Руководство Чувашии о инциденте со стрельбой в Урмарском районе: верх цинизма

Конфликт возник после задержания жителя села Турмыши Янтиковского района, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Знакомые водителя, нанесли удары сотруднику ГИБДД. Для пресечения правонарушения его напарник произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Кроме того, полицейский выстрелил по колесам транспортного средства, на котором пытался скрыться нетрезвый водитель.

Врио Главы Чувашии назвал поведение людей, защищавших пьяного водителя, верхом цинизма. – Вождение в нетрезвом виде само по себе является серьезным преступлением. А ситуацию, когда сотрудников ГИБДД силой заставляют закрыть на преступление глаза, считаю верхом цинизма. Расценивают такое поведение как презрение к нормам морали, как вызов обществу, как проявление безответственного отношения к безопасности, жизни и здоровью окружающих, — прокомментировал ситуацию Олег Николаев. Он взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении участников инцидента за применение насилия в отношении представителя власти.

По данным МВД по чувашской республике, за период с 1 мая сотрудниками ГИБДД было выявлено 49 нетрезвых водителей, 19 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 21 человек управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав либо никогда их не получавшим.