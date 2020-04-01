Участники фонда развития Чувашии «ПĔРЛЕ» попросили обозначить, какая помощь нужна медикам

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первое заседание попечительского совета фонда развития Чувашии «ПĔРЛЕ» состоялось сегодня в стенах Дома правительства. Идея создать такую благотворительную организацию появилась в совместной работе врио Главы Чувашии Олега Николаева и крупнейших предприятий республики. Встреча прошла с минимальным количеством приглашенных, часть участников общалась посредством видеосвязи.

«Даже само название фонда подразумевает помощь», — такими словами поприветствовал врио Главы республики Олег Николаев руководителей крупных предприятий региона, пожелавших стать членами попечительского совета фонда. Руководители рассказали, как живется подведомственным им организациям и какую помощь они планируют оказать медикам и простым людям. Говорили о необходимости более оперативного информирования о сложившейся ситуации, просили четко обозначить, какая конкретно помощь нужна медицинским организациям.

Эти организации и так вносят свой вклад в развитие государства, будучи крупными налогоплательщиками, тем не менее они предложили свою помощь, отметил заместитель председателя Кабинета министров — и.о. министра финансов Михаил Ноздряков. «Мне очень приятно, что ветераны бизнеса думают не только о развитии своих предприятий, но и о развитии республики. Задача Администрации Главы республики — помочь им в этом», — подчеркнул Вячеслав Борисов, не так давно назначенный и.о. руководителя ведомства.

Олег Николаев подчеркнул, что Фонд развития Чувашии «ПĔРЛЕ» создан не только на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции, он будет работать и дальше.

«Деятельность фонда будет направлена на поддержку многих других направлений. Это и поддержка социально незащищенных слоев населения, и развитие спорта, прежде всего детского, это может быть и некая форма помощи способным детям и молодежи… Множество направлений работы может быть. И мы будем с удовольствием взаимодействовать с этим фондом», — подчеркнул Олег Николаев.

«Как корабль назовешь, так оно и будет, — напоследок напомнил старую пословицу врио Главы республики. — Так что вместе, «Перле», вперед!»

Опубликовано: 30 апреля 2020 г.


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