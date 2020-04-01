Андрей Александров: Университет скучает по живому общению

Впервые в истории «СЧ» интервью прошло в режиме видеосвязи

Традиционная весенняя встреча журналистов «Советской Чувашии» с ректором Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андреем Александровым прошла в совершенно новом для обеих сторон формате. Из-за угрозы распространения коронавируса общение с героями публикаций в последнее время приходится минимизировать, журналисты вынуждены проводить интервью по телефону, однако в таком случае часто ускользают любопытные детали, живые эмоции. Поэтому редакция впервые в истории газеты решила опробовать новый формат беседы — по видеосвязи.

Технически организовать дистанционное общение с ректором ЧГУ оказалось не так уж и трудно. Поприветствовать гостя редакции на большом экране, установленном в техцентре, подошел и главный редактор газеты Владимир Васильев. Он отметил, что событие для «Советской Чувашии» — поистине историческое. Андрей Юрьевич же отвечал на вопросы прямо из своего рабочего кабинета, был как всегда откровенен и позитивен. Но не ускользнула от нашего взгляда и некая грусть ректора, как выяснилось потом из разговора, по живому общению со студентами.

— Андрей Юрьевич, благодарим Вас за то, что согласились на интервью в таком необычном формате.

— Почему же в необычном? Университет работает в таком режиме уже с 17 марта, мы постоянно на связи с преподавателями и студентами. Но соглашусь, что до сих пор ни одному печатному СМИ мне не приходилось давать интервью по видеосвязи.

— Значит, будем первопроходцами. Сейчас вообще многое делается впервые, мир словно переформатировался.

— Вы правы, в крайне опасной ситуации нам всем пришлось переформатировать привычный уклад жизни, испытать определенные ограничения, без соблюдения которых, к сожалению, избежать еще более печальных последствий просто бы не удалось.

В форс-мажорных условиях функционирует вся система образования. В университетских аудиториях тишина: студенты учатся в дистанционном режиме, преподаватели работают удаленно. Здесь наглядно проявились все плюсы ставшего средой коммуникаций интернета. С его помощью университет, как и все вузы страны, реализует сегодня дистанционные образовательные технологии. Не только лекции, но и деканские совещания, заседания ректората проводятся в режиме видеоконференций. Рано подводить окончательные итоги, но хочу отметить, что стресс-тест перехода на дистант команда университета выдержала.

— Чего лишился и что приобрел вуз в связи с новыми вызовами?

— Лишился, прежде всего, привычного для всех общения на кафедрах, в аудиториях. Бытует мнение, якобы образование в будущем может полностью уйти в дистант. Уверен, такого не случится ни в ближайшие годы, ни в ближайшие десятилетия. Возможно, это будет своеобразный микс разных форматов, но основная роль будет отведена все-таки живой коммуникации. Вам, как журналисту, известно, что в любой беседе существует некая магия, энергетика. Согласитесь, уровень восприятия от общения глаза в глаза совершенно другой. Вот взять, к примеру, футбол. Матч, который вы видите вживую, а не в записи, оставляет после себя гораздо больше ярких эмоций и воспоминаний. То же касается и учебного процесса, и научной работы в коллективе.

Ну а приобрел университет, конечно же, большой опыт в дистанционном обучении. В образовательном процессе стали применяться ранее многим незнакомые компьютерные программы, сервисы, онлайн-курсы. Преподаватели резко активизировали работу по переводу своих учебных материалов в цифру. Безусловно, после пандемии возникнут новые форматы качественного онлайн-образования, удельный вес дистанционных курсов возрастет.

К слову, наш университет приобретает современную медиастудию для записи авторских онлайн-курсов преподавателей. Также мы запустили сервис вебинаров. Он предназначен для проведения онлайн-занятий и экзаменационных сессий, его функционал позволяет создавать вебинары для консультаций и проведения онлайн-защиты курсовых и выпускных квалификационных работ.

— А с освоением всех этих онлайн-технологий у студентов проблем не возникает, как, например, у школьников, находящихся сейчас на дистанционном обучении?

— Безусловно, и у студентов без трудностей не обходится. Но радует, что в целом они относятся к таким вынужденным мерам с пониманием, и даже вносят свои конструктивные предложения, как улучшить нашу работу. Многим не хватает привычного общения с преподавателем, ощущается недостаток практических знаний и навыков по тем направлениям, которые предполагают большое количество лабораторных занятий. В первую очередь, речь идет об инженерных факультетах, да и будущим врачам даже самые современные тренажеры не в состоянии пока заменить «живую» практику. Поэтому мы в ряде случаев переносим данный блок дисциплин на следующий семестр.

В целом же студенты как активные участники процессов цифровой трансформации отмечают, что онлайн-форматы делают учебный процесс более увлекательным и полезным в плане приобретения дополнительных умений и навыков в сфере IT-технологий.

— Преподавателям, наверное, еще сложнее?

— Все трудности преодолеваются. В конце концов, университет на момент перехода на дистант уже имел наработки по реализации смешанного обучения по ряду направлений на платформе Moodle. Так, нашими преподавателями создано более полутора тысяч различных курсов.

Конечно, в ходе резкой и тотальной трансформации учебного процесса не все преподаватели сразу были готовы к проведению онлайн-занятий. Пришлось решать технические вопросы с помощью коллег по кафедре, факультету. В университете мы организовали курсы повышения квалификации педагогов в сфере IT-технологий.

— В условиях самоизоляции, наверное, трудно проводить и научные изыскания?

— Нелегко. Но часть экспериментов проводится, реализуются совместные научные проекты на площадках предприятий-партнеров. Продолжаются теоретические исследования. Кроме того, сейчас самое время обобщить, проанализировать ранее полученные результаты и оформить их в виде научных статей, монографий. Кстати, количество научных трудов наших ученых в международных базах научного цитирования Scopus и Web of Science ежегодно растет, ЧГУ улучшил позиции в международном рейтинге научно-исследовательских организаций SCImago- 2020 и занял 64-ю позицию среди 136 ведущих российских вузов, вошедших в рейтинг.

Продолжают свои исследования и студенты. Совсем недавно в Чувашском госуниверситете завершила работу 54-я Всероссийская научная студенческая конференция по естественным, гуманитарным, техническим наукам («Неделя науки–2020»). В этом году форум проводился дистанционно, что не помешало студентам нашего университета, других российских и зарубежных вузов, а также школьникам принять в ней самое активное участие.

— Но студенческая жизнь — это еще и особые яркие моменты вне учебы. Сейчас молодежь лишена всего этого?

— Увы, студвесны у нас прекратились, но несколько концертов еще до объявления режима самоизоляции мы успели записать, их можно посмотреть в интернете. Ребята, конечно, переживают и ждут возвращения на большую сцену. Но придется набраться терпения. Ну а к 75-летию Победы мы готовим видеоконцерт из архивных записей выступлений студентов и преподавателей.

СПРАВКА «СЧ» Заявление в вуз — в электронном виде Как сообщил ректор Чувашского госуниверситета, недавно опубликован приказ Минобрнауки России об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования в 2020 году. Речь идет о новшествах в правилах приема граждан в вузы России в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Поступающие могут выбрать один из вариантов дистанционной подачи заявления о приеме с приложением необходимых документов:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы вуза;

2) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Документы, необходимые для поступления, направляются в университет в электронной форме. При проведении вступительных испытаний университет обеспечит идентификацию личности поступающего.

— Не все студенты успели разъехаться по домам, как им помогает университет?

— Мы четко понимаем, насколько в это непростое время студенты нуждаются в поддержке и заботе. Ранее назначенные стипендии гарантированно будут выплачиваться в полном объеме. Ребята, которые временно выехали из общежитий вуза, освобождены от платы за этот период, внесенные ими средства перейдут на плату за проживание в последующие месяцы. Обучающиеся по контракту смогут воспользоваться отсрочкой по плате за обучение. На днях принято решение о переводе 37 студентов с контрактной формы обучения на бюджетную. И, наконец, в апреле ректорат университета оказал материальную помощь всем студентам, аспирантам, ординаторам бюджетной формы обучения в размере одной академической стипендии. Кроме того, решается вопрос о выделении обучающимся, которые не смогли уехать домой и оказались в трудном материальном положении, продуктовых наборов.

Готовы помочь студентам и с работой. В вузе стартовал новый социальный проект «Студенческая биржа труда ЧувГУ». Мы даем возможность молодым людям удаленно подзаработать, вакансии у нас имеются: это онлайн-консультанты приемной комиссии, SMM-специалисты, графические дизайнеры, специалисты группы мониторинга здоровья и профилактики, операторы по работе с каталогами и архивами, копирайтеры и другие.

— А как дела у студентов, оказавшихся в период пандемии за границей в рамках обмена или стажировки?

— Своих не бросаем. Есть у нас ребята и в Китае. Мы постоянно держим с ними связь. Кто-то из них вернулся, кто-то остался. К счастью, все здоровы и так же, как и мы, с нетерпением ждут возвращения к привычной жизни и учебе.

— Не забросили ли работу со школьниками?

— Ни в коем случае. В дистанционном формате проходят занятия на подготовительных курсах. Записан цикл лекций ведущих преподавателей с разбором заданий ЕГЭ по русскому языку и математике. Кстати, готовые видеоматериалы выложим в открытом доступе в сети интернет. Это станет хорошим подспорьем нынешним выпускникам школ, готовящимся к итоговой аттестации в сложившихся непростых условиях.

В онлайн-формате проводятся дни открытых дверей факультетов вуза в прямом эфире на сайте университета и в социальной сети ВКонтакте. Так же, как и мы с вами сейчас, ребята могут пообщаться с руководством факультета, преподавателями, студенческим активом, работодателями, получить ответы на все интересующие вопросы. Запланирован цикл эфиров с сотрудниками приемной комиссии для ответов на многочисленные запросы, поступающие от будущих абитуриентов.

— Одиннадцатиклассники и их родители, конечно, сейчас очень обеспокоены предстоящей сдачей экзаменов и поступлением в университет.

— Очевидно, вся эта ситуация — большой стресс. Но главное, сохранять спокойствие. Родителям я бы посоветовал войти в положение ребенка, понять, насколько сложно сейчас не только готовиться к экзаменам, но и переключиться на новый формат учебы. Если в семье будет сопереживание, соучастие, крепкое родительское плечо — ребенок будет уверен в своих силах, и все у него получится.

ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ В ходе беседы с ректором ЧГУ зашел разговор и о волонтерах университета, которые сейчас наряду с медиками находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. — Наши студенты — большие молодцы: оказывают помощь населению буквально по всем направлениям, организовав работу в том числе и в самом университете. В вузе создана мобильная группа помощи преподавателям и сотрудникам старшего возраста. Волонтеры ежедневно дежурят на медицинских постах в учебных корпусах: измеряют температуру и проводят дезинфекцию рук нашим сотрудникам, — рассказал Андрей Юрьевич. Кроме того, волонтеры-медики ЧГУ трудятся в региональном штабе помощи пожилым и маломобильным людям #МыВместе. Добровольцы каждый день обрабатывают заявки, поступившие на Всероссийскую горячую линию, и оперативно доставляют продукты и лекарства пожилым людям. Более 30 студентов на днях стали участниками всероссийской донорской акции #МыВместе. Свыше 300 студентов и ординаторов медфака продолжают оказывать помощь в лечебных учреждениях республики.

— Андрей Юрьевич, насколько мы знаем, Вы и сами очень коммуникабельный человек. Во время массовых мероприятий, праздников, соревнований Вы всегда среди молодежи. Скучаете по таким моментам?

— Было бы неискренне с моей стороны говорить о том, что я руководитель, имеющий железный «иммунитет» ко всем сложностям. Это неправда. Я очень скучаю по общению со студентами на сцене нашего Дворца культуры, в спорткомплексе университета, на природе, когда мы вместе собираемся на субботники и приводим в порядок левый берег Волги… Признаюсь, привык быть в гуще студенческой и университетской жизни, как говорится, «консуэтудо эст альтэра натура» (привычка — вторая натура). Поэтому жду не дождусь, когда ситуация позволит снова окунуться в эту активную жизнь.

— Мне кажется, она не будет прежней, когда все закончится, а Вам?

— Согласен. В дальнейшем нам предстоит еще большая работа в усовершенствовании учебного процесса, как в школах, так и в вузах. Будут внедряться новые технологии и методики, такие как, например, игрофикация, когда, скажем, сложные темы будут объясняться обучающимся в процессе компьютерной игры…

Однако уверен, что при всей глобальной трансформации нашей жизни в цифру, как никогда будет цениться простое человеческое общение.

— Большое спасибо за интервью.

Фото ЧГУ:

По словам ректора ЧГУ Андрея Александрова, в режиме видеоконференцсвязи теперь проходят в университете и лекции, и деканские совещания, и заседания ректората.