Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с Днем пожарной охраны

30 апреля – День пожарной охраны Российской Федерации
Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны!
Дорогие огнеборцы!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Ваша служба пользуется особым почетом. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищение и уважение.
Выражаю вам искреннюю признательность за честное исполнение служебного долга, высочайший профессионализм, неизменную верность делу!
Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны, кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.
От всей души желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в нелегкой службе, благополучия и семейного счастья.
Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев