Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с Днем пожарной охраны

30 апреля – День пожарной охраны Российской Федерации

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны!

Дорогие огнеборцы!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны Российской Федерации!

Ваша служба пользуется особым почетом. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищение и уважение.

Выражаю вам искреннюю признательность за честное исполнение служебного долга, высочайший профессионализм, неизменную верность делу!

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны, кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.

От всей души желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в нелегкой службе, благополучия и семейного счастья.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев