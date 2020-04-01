Поздравление врио Главы Чувашии Олега Николаева с Днем пожарной охраны

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

30 апреля – День пожарной охраны Российской Федерации

 

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны!

Дорогие огнеборцы!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны Российской Федерации!

Ваша служба пользуется особым почетом. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищение и уважение.

Выражаю вам искреннюю признательность за честное исполнение служебного долга, высочайший профессионализм, неизменную верность делу!

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны, кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.

От всей души желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в нелегкой службе, благополучия и семейного счастья.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 30 апреля 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.