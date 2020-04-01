9 мая каждый сможет принять участие в акциях «Окна Победы» и «Фонарики Победы»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Несмотря на то, что в День Победы массовых мероприятий не планируется, каждый из нас сможет выразить свое уважение ветеранам — даже не выходя из дома.

Зажечь свечу у окна, почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны… Ровно в десять вечера 9 Мая, в завершение праздничного дня, пройдет акция «Фонарики Победы», принять участие в которой может каждый. Поблагодарить героев, не выходя из дома можно также выставив в окнах своего дома рисунок о Великой Победе или написав на плакате слова благодарности в адрес ветеранов. Эта акция так и называется – «Окна Победы».

Опубликовано: 29 апреля 2020 г.


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