9 мая каждый сможет принять участие в акциях «Окна Победы» и «Фонарики Победы»

Несмотря на то, что в День Победы массовых мероприятий не планируется, каждый из нас сможет выразить свое уважение ветеранам — даже не выходя из дома.

Зажечь свечу у окна, почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны… Ровно в десять вечера 9 Мая, в завершение праздничного дня, пройдет акция «Фонарики Победы», принять участие в которой может каждый. Поблагодарить героев, не выходя из дома можно также выставив в окнах своего дома рисунок о Великой Победе или написав на плакате слова благодарности в адрес ветеранов. Эта акция так и называется – «Окна Победы».