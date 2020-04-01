В Чувашии 97 человек выписаны с выздоровлением после коронавирусной инфекции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сегодня Президенту Владимиру Путину сообщил врио Главы Чувашии. Олег Николаев выступил на видеосовещании, где обсуждались вопросы распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

«Радостный момент для нас сегодня. Мы выписали 38 человек, они выздоровели. Ну и всего за этот период число выздоровевших после заражения коронавирусом в республике составило 97 человек»,- заявил Олег Николаев.

Отметим, что по состоянию на 28 апреля в Чувашии зарегистрировано 502 зараженных COVID-19. На данный момент еще 70 человек с внебольничной пневмонией, но с отрицательными анализами на коронавирус находятся под особым контролем медиков.

 

Опубликовано: 29 апреля 2020 г.


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