В самом логове

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Под этим словом всегда подразумевалось логово хищного зверя. Но с началом войны Берлин все чаще и чаще стали называть логовом врага. И вот оно было перед нашими солдатами. Огрызалось пулеметными очередями и выстрелами фауст-патронов из каждого окна каждого дома-развалины, защитники города от мала до велика сопротивлялись с отчаянием обреченных — они не могли даже предположить, что после совершенных ими многочисленных зверств за шесть лет мировой войны их самих не постигнет самая суровая кара. Мы поражаемся мужеству наших солдат, поднимавшихся в смертельные атаки в последние дни войны. И будем помнить каждого из них…

28 апреля 1945 г., суббота. До Победы — 11 дней.

Елена Николаевна Емельянова из деревни Адылъял за год фронта не только дослужилась до ефрейтора, но и стала заместителем командира пулеметного отделения 7-го зенитно-пулеметного полка. Пулемет ДШК в ее руках работал не хуже, чем у бойцов-мужчин. Она отлично выучила его материальную часть, это не раз помогало ей при отражении атак вражеской авиации. «При массированном налете вражеской авиации на автогужевой мост через р. Днепр 08.04.1944 года мужественно и стойко вела огонь из своего пулемета, чем предотвратила бомбардировку обороняемого объекта» — эти строки из приказа о награждении ефрейтора Емельяновой медалью «За боевые заслуги» без волнения нельзя читать и сегодня.

Сапер саперно-подрывного взвода 23-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии старший сержант Андрей Иванович Захаров из деревни Кокшаново Батыревского района «в бою 28.04.45 г. в районе Гинденбург при проческе леса захватил в плен 6 немецких солдат и трофей автомашину с имуществом связи». За это приказом по полку от 31 мая награжден медалью «За отвагу».

Уроженец деревни Сендимиркино Вурнарского района гвардии рядовой Яков Сергеевич Краснов в 4-м гвардейском минометном полку воевал шофером артустановки 1-й батареи. «28.04.45 года в боях за Морав. Острава под обстрелом противника быстро вывел машину на ОП, обстреливаемую противником, помог расчету подносить боеприпасы и заряжать БМ, в результате чего залп был дан своевременно. Вывел БМ из-под обстрела без повреждений». За этот подвиг гвардии рядовой Краснов 29 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу».

Гвардии красноармеец Тимофей Семенович Покрушов из деревни Хоршеваши Красночетайского района, кавалерист 25-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го Белорусского фронта «28.04.45 года, отражая контратаку противника, из своего карабина уничтожил 3 немецких солдат и 2 взял в плен». Наградой ему за это стала медаль «За отвагу», ее вручили на следующий день после Победы.

28 апреля 1945 г. медаль «За боевые заслуги» получил разведчик управления 19-го гвардейского минометного полка гвардии красноармеец Петр Иванович Казаков из села Гарт Порецкого района за то, что «17 апреля 1945 г., находясь на КП на западном берегу р. Одер, своевременно обнаружил скопление немецкой пехоты до роты в районе Хоэн-Вутцов. Произведенным залпом немецкая рота была рассеяна и частью уничтожена».

У автора этих строк до сих пор в памяти правдивые и яркие рассказы о войне бывшего директора городского дома пионеров г. Алатыря Бориса Александровича Вавилова. Его в этот день 1945 г. наградили медалью «За боевые заслуги» — «в период боевой работы полка на фронтах Отечественной войны с 06.06.44 г. он обеспечил 420 успешно выполненных боевых вылетов, не имея ни одного отказа материальной части по его вине. Материальная часть приборов содержится в отличном состоянии. За отличное обслуживание боевых вылетов тов. Вавилов имеет 9 благодарностей от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина…» Борис Александрович служил в звании сержанта технической службы мастером по приборам 12-го бомбардировочного авиационного полка 334-й бомбардировочной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 2-го Белорусского фронта 28 апреля с боями овладели городами Эгге-Зин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в западной Померании… Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине и заняли северо-западную часть городского района Шарлоттенбург до Бисмарк штрассе, западную половину городского района Моабит и восточную часть городского района Шенберг. Юго-восточнее Берлина в лесисто-озерном районе войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели бои по ее уничтожению. В боях за 27 апреля войска 1-го Украинского фронта взяли в плен более 18000 немецких солдат и офицеров, из них 14000 из состава окруженной группы немцев юго-восточнее Берлина. «Красная Чувашия» публикует короткий репортаж с заводского митинга: «В ответ на великие успехи Красной Армии. Митинги, посвященные вступлению Красной Армии в Берлин, прошли во всех цехах и отделах завода, где главным инженером т. Якунин. Сообщение секретаря парторганизации цеха т. Гонтовенко о том, что наши воины, руководимые маршалами Советского Союза товарищами Жуковым и Коневым, ворвались в сердце фашистского логова, было встречено бурными аплодисментами. Кадровый рабочий калибровщик Рыченко заявил: — Могучие удары Красной Армии, наносимые врагу, вызывают в нас желание работать с удвоенной и утроенной энергией. Я обязуюсь давать ежедневно не менее 3 норм. Призываю последовать моему примеру всю молодежь цеха».

29 апреля 1945 г., воскресенье. До Победы — 10 дней.

Мотоциклист 1-й роты мотоциклетного батальона 1-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка гвардии красноармеец Петр Владимирович Елагин из деревни Козьмой (ныне Хорной) Моргаушского района, «действуя в составе ПНП в р-не р. Мертвая Висла в апреле 1945 года, вел наблюдение за действиями противника впереди действующих частей, подвергаясь обстрелу со стороны противника, устанавливал его действия и силы, вовремя донося обо всем замеченном начальнику ПНП», за что 20 мая был отмечен медалью «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 29 апреля овладели городами и важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступили на территорию провинции Мекленбург… Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая вести уличные бои в Берлине, овладели городским районом Моабит, Ангальтским вокзалом и заняли 177 кварталов в центральной части города… Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли южную часть городского района Вильмерсдорф до Берлинер штрассе, железнодорожные станции на окружной железной дороге — Гогенцоллерндамм, Халензее… Юго-восточнее Берлина, в районе населенного пункта Вендиш-Бухгольц, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершали ликвидацию окруженной группы немецких войск.

30 апреля 1945 г., понедельник. До Победы — 9 дней.

Неделю с лишним не довоевал и не дожил до Дня Победы 22-летний командир взвода автоматчиков 34-й гвардейской мотострелковой бригады Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Николай Иванович Паршин из села Вознесенское Порецкого района. Боевые друзья похоронили своего отважного командира в Берлине. Сегодня могила героя покоится в берлинском районе Марцан на Визенбургер штрассе на советском воинском участке немецкого кладбища, над могилами возвышается установленная в 1958 г. стела высотой 11 метров. На кладбище похоронено 494 воина, в т.ч. 163 — неизвестных. Большинство из них были перезахоронены в 1957 г. с советского воинского кладбища Берлин — Бисдорф.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, 30 апреля овладели городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге, а также заняли города Лассан, Вольгаст, Райнсберг… Севернее Берлина войска 1-го Белорусского фронта с боями заняли город Цеденик… В Берлине войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре города, овладели зданием германского рейхстага, на котором водрузили Знамя Победы. Нашими войсками также заняты главный почтамт, министерство внутренних дел и до 200 кварталов в центральной части города. Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли ряд кварталов в городском районе Вильмерсдорф и железнодорожную станцию Весткройц… Юго-восточнее Берлина наши войска уничтожали остатки окруженной группы немецких войск в лесах западнее населенного пункта Вендиш-Бухгольц.

1 мая 1945 г., вторник. До Победы — 8 дней.

Первомайский праздник для орудийного номера батареи 76-мм пушек 21-го гвардейского артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта гвардии старшего сержанта Николая Прокопьевича Казакова из деревни Хирлукасы Красночетайского района стал на самом деле праздничным — за бои в Восточной Пруссии его наградили медалью «За отвагу».

А его однополчанин гвардии младший сержант Сергей Кузьмич Кузьмин из села Первомайское Батыревского района в этот же день удостоен медали «За отвагу» — 15 апреля, выполняя боевое задание, он выдвинулся на передовой пункт наблюдения и обнаружил скопление немецких автоматчиков, благодаря чему они были уничтожены огнем батареи.

Номер зенитного орудия 1-го дивизиона 2-го гвардейского минометного полка гвардейских минчастей Ленинградского фронта гвардии красноармеец Василий Антонович Ефимов из деревни Балабаш-Баишево Батыревского района за время своей службы в полку с июля 1943 года в составе орудийного расчета сбил 3 самолета противника, за что был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 1 мая юго-западнее города и порта Пиллау войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг и заняли населенные пункты Нармельн, Брандхайдшер, Нойкруг и Феглерс. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, 1 мая овладели городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев… Войска 1-го Белорусского фронта 1 мая штурмом овладели городом Бранденбург — центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии. Одновременно северо-западнее Берлина войска фронта, продолжая наступление, с боями заняли город Линдов и крупные населенные пункты… В Берлине войска фронта очистили от противника городские районы Шарлоттенбург, Шенеберг и в центральной части города заняли более 100 кварталов… В рубрике «Первомайские производственные подарки» «Красная Чувашия» сообщает: «КАНАШ. Вагоноремонтный завод (начальник т. Поздняков) в марте вышел победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании и получил вторую премию и переходящее Красное знамя НКПС. Коллектив завода выполнил апрельскую программу на два дня раньше срока на 101 проц».

2 мая 1945 г., среда. До Победы — 7 дней.

Кавалерист 1-го эскадрона 22-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии красноармеец Александр Васильевич Руссков при наступлении на населенные пункты Коритц и Штольпе, действуя в танковом десанте, «…огнем автомата уничтожил 4 гитлеровских автоматчиков», за что в награду получил медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлине более 70000 немецких солдат и офицеров… Взяты также в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати — доктор философии и истории Фриче, руководитель печати доктор философии и истории Клик… Фриче при опросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь самоубийством…

3 мая 1945 г., четверг. До Победы — 6 дней.

Старшего разведчика 7-й батареи 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта старшину Александра Александровича Лебедева из деревни Салабайкасы Чебоксарского района медалью «За боевые заслуги» отметили за то, что «обязанности разведчика выполняет умело и добросовестно, в бою смел и находчив». На фронте находился с первого дня войны, был трижды ранен.

«Не зная сна и отдыха, снаряжал боеприпасы и направлял их в дивизионы» лабораторист парковой батареи 27-го гвардейского минометного полка гвардии красноармеец Иван Лукьянович Шибалов из Янтиковского района. «За период боя с 25 по 30 марта 1945 года товарищ Шибалов снарядил свыше 1500 мин. Своей самоотверженной работой во многом способствовал успешному выполнению боевых задач дивизионами». За это был награжден медалью «За боевые заслуги».

«Обязанности разведчика выполняет умело и добросовестно, в бою смел и находчив» — эти слова из боевой характеристики разведчика 7-й батареи 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта старшины Александра Александровича Лебедева из деревни Салабайкасы Чебоксарского района. В этот день старшина Лебедев был ранен в третий раз за войну. 3 мая на груди отважного старшины к медали «За отвагу» и ордену Славы 3-й степени прибавилась медаль «За боевые заслуги».

В бою за поселок Берг Дивеннов «первым поднялся в атаку на врага, воодушевляя своим личным примером подчиненных, ворвавшихся в окопы противника, лично уничтожил 3-х немцев и двух немцев взял в плен» командир отделения Владимир Семенович Самсонов из деревни Ильбеши Чебоксарского района. 31 мая награжден медалью «За отвагу».

«В трудных условиях боя под ураганным огнем противника доставлял из штаба полка в штаб батальонов боевые приказания, чем добивалось беспрерывное управление боем. 03.05.1945 года в боях за город Цвепницу из личного оружия уничтожил 2 гитлеровцев и в срок доставил боевой приказ в штаб батальона» автоматчик 23-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-го Украинского фронта Федор Михайлович Михайлов из Ядринского района. 20 мая награжден медалью «За отвагу».

«В боях за Родину 3 мая 1945 г. в районе Эльстерверде при нападении группы фольксштурмовцев на склад боеприпасов полка, действуя смело и решительно, отбил нападение противника, захватил 2 пленных и доставил их в штаб полка, чем предотвратил захват склада боеприпасов полка противником» номер боевой установки 1-й батареи 1-го отдельного гвардейского минометного полка 1-го гвардейского кавалерийского корпуса гвардии рядовой Харитон Филиппович Филиппов из Цивильского района. Его подвиг оценен командованием медалью «За отвагу». Награда вручена 18 мая.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 3 мая юго-западнее города и порта Пиллау войска 3-го Белорусского фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы Фриш Нерунг и заняли населенные пункты Кальберг Лип, Кайзерхоф. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городами Барт, Бал Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и 3 мая на линии Висмар — Виттенберге соединились с союзными нам английскими войсками. Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населенные пункты Вильснак, Глевен, Штюденитц, Нитцов, Вельгаст, Штродене, Ринов, Шпатц, Хоэн-Науен и, выйдя на реку Эльба юго-восточнее города Виттенберге, соединились с союзными нам американскими войсками. 2 мая после 21 часа в Берлине войска фронта дополнительно взяли в плен более 20000 немецких солдат и офицеров; кроме того, взято в госпиталях 10700 раненых немецких солдат.

Всего в Берлине 2 мая войсками фронта взято в плен 100700 немецких солдат и офицеров. За 2 мая войска 1-го Украинского фронта в районе Берлина взяли в плен более 34000 немецких солдат и офицеров и захватили 37 танков и свыше 140 полевых орудий. Всего, таким образом, в районе Берлина 2 мая взято в плен более 134000 немецких солдат и офицеров…

4 мая 1945 г., пятница. До Победы — 5 дней.

Медали «За боевые заслуги» удостоился шофер санитарной машины 19-го гвардейского минометного полка гвардии красноармеец Иван Яковлевич Едельсков из Шумерлинского района за то, что «23.4.45 года в р-не Пренден вывез из-под обстрела противника 2-х тяжело раненных бойцов и своевременно доставил их в госпиталь, чем способствовал быстрейшему оказанию помощи раненым».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 2-го Белорусского фронта, форсировав пролив Дивенов севернее Штеттина, овладели городом Воллин…

Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбург, с боями заняли города Бельциг, Визенбург, Нимегк, Косвиг…

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе Западных Карпат, с боями заняли город Вигштадтль (Витков)…

Войсками 2-го Украинского фронта восточнее города Брно с боями заняты крупные населенные пункты Лужна, Поздехов, Ясенна… На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото с сайта waralbum.ru: 29 апреля 1945 года. Бронетехника и артиллерия 1-го Белорусского фронта на улице Берлина.