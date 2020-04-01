Слабовидящие и слабослышащие тоже учатся «по интернету»

Дистанция не мешает урокам

Как проводить онлайн-уроки и как организовать проверку домашней работы? Сколько времени должен проводить ученик за компьютером и что делать работающим родителям, которые не могут помочь школьнику? Вопросов по дистанционному обучению много как у учителей, так и у учащихся. Но, к счастью, за три недели такой учебы к новым порядкам более-менее адаптировались все. Приспособились к сложившейся ситуации и образовательные учреждения для особенных ребят.

Без редких встреч никак

Воспитанники чебоксарской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — дети, имеющие проблемы со зрением, некоторые не видят совсем. Часть учеников и раньше обучались на дому, уроки через интернет с ними проводил почти каждый педагог, поэтому последствия самоизоляции в виде дистанционной учебы школу врасплох не застали. Сегодня занятия здесь проходят, как и во многих обычных школах, — записанные заранее видеоуроки, задания, присланные в «сетевом городе» или мессенджерах. А вот домашнюю работу слабовидящие и незрячие ребята выполняют иначе: пишут в своих тетрадях объемным шрифтом Брайля. Накопленное за неделю учителям приносят родители, когда приходят за сухим пайком в школу. И, конечно, дистанционное обучение отчасти можно считать подарком для тех детей, кто раньше жил в интернате и из-за отдаленности дома редко видел своих родителей.

«Домашняя работа задается, исходя из индивидуальных особенностей детей, — объясняет директор школы-интерната Александр Мулгачев. — Кому-то задаем больше, кому-то меньше. Иногда, чтобы снизить нагрузку, переносим занятия на послеобеденное время». Всеобщее дистанционное обучение руководитель школы называет своеобразным экспериментом, в котором невольно приходится участвовать всем. После такого, предполагает он, родители начнут больше ценить труд учителей. Кстати, последние тоже трудятся из дома.

Перешли на «дистанционку» легко

«Я обожаю нашу школу, нам просто повезло! Столько в нее вложено труда», — так эмоционально откликается на просьбу рассказать о школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мама Оксана Маркова. Ее дочь Татьяна Быковская заканчивает выпускной двенадцатый класс (такая здесь система обучения). Девочка незрячая, но учится на «отлично» и планирует поступать в вуз. Более того, помимо известного всем слабовидящим шрифта Брайля она освоила при помощи мамы набор текста на компьютере и легко может записать на слух любую лекцию.

«Мне есть с чем сравнить», — говорит Оксана, воспитывающая троих детей. Если с младшими дистанционное обучение больше похоже на самостоятельное изучение материала, то в школе-интернате все совсем иначе. Каждый учитель звонит Тане сам и персонально объясняет тему, если что-то непонятно, перезванивает еще раз в удобное ученице время. Для самодостаточной и самоорганизованной девочки переход на «дистанционку» прошел без потерь: разве что не хватает физической активности и общения со сверстниками. А еще, рассказывает Оксана, их школа всегда на связи с родителями. В любой момент можно позвонить хоть директору, а учителя без проблем подготовили для выдачи забытые в школе учебники. Мама даже произносит режущую слух фразу: «Мне повезло, что ребенок — инвалид».

Свои особенности и у школы № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где занимаются дети с проблемами со слухом. Директор учебного заведения Елизавета Малова отмечает, что слабослышащие ребята очень дружны с телефонами, поэтому технических сложностей почти не возникало. Да и ответственности обучающимся школы не занимать: пусть рисунки и поделки можно присылать в электронном формате, родители все же стремятся принести их «вживую», когда приходят за сухими пайками. Изменился формат уроков — если раньше учителя старались разговаривать «голосом», адаптируя подопечных к повседневной жизни, то теперь при записи видеолекции приходится использовать язык жестов. Ведь у ученика нет помощи в виде прямого контакта с говорящим, да и неизвестно, какой дисплей у школьника, позволяет ли он, к примеру, увидеть движение губ.

Важно не закрепить ошибки

В отличие от общеразвивающих дисциплин, которым здесь учат, «как везде», особого внимания требует предмет «формирование речевого слуха». В обычной жизни это индивидуальные занятия, на которых педагог работает над произношением детей, учит понимать обращенную к ним речь. Сейчас такое обучение стало невозможным без участия родителей, и дефектолог школы № 3 Наталия Степанова посылает в каждую семью персональные письма-задания. В них подробно расписывает упражнения, которые должны провести со своими детьми мамы и папы, и просит выслать в ответ видеоотчет, который потом обязательно комментирует.

А поскольку многие ученики родом из сельской местности и с интернетом там бывает туго, учителя задания дают сразу на неделю: через электронный журнал или мессенджеры. «Упор делаем на пройденный материал, ведь если ребята закрепят дефектное произношение звуков, исправить это будет вдвойне сложнее», — комментирует Наталия Юрьевна. Педагог отмечает, что старается всегда быть на связи, и говорит, что настолько тесно с родителями они не общались никогда. Вникать в процесс обучения приходится даже тем, кто раньше не особо интересовался делами своих детей.

КСТАТИ Рады видеть друг друга на экранах Приспосабливаются к новым условиям и в фонде имени Ани Чижовой. До самоизоляции занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья по арт-терапии проходили в стенах организации. Теперь пришлось освоить новые технологии — групповые встречи с психологом и музыкальным терапевтом проводятся в режиме видеозвонка. «Дети, да и взрослые, рады видеть друг друга, — рассказывает арт-терапевт Александра Степанова. — Мы, как и раньше, общаемся, поем, создаем музыку при помощи нехитрых приспособлений — бутылок, баночек с крупой…» Но новый формат занятий, по словам педагога, больше носит развивающий, познавательный контекст, и детям, конечно же, не хватает тактильных ощущений, живых встреч. Также на страничке фонда в одной из соцсетей выкладываются видеопримеры занятий с детьми, а партнер организации, объединение «Kulibin.club», проводит для своих подопечных занятия по программированию в онлайн-формате.

Фото из семейного архива:

Дистанционным обучением Таня Быковская и ее мама довольны. Говорят, что повезло со школой.