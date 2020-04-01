Как коммунальщики помогают бороться с распространением инфекции

От дверных ручек до выключателей

С тщательной обработки всех поверхностей специальными дезинфицирующими средствами начинает свой рабочий день сотрудница чебоксарской управляющей компании «Мирный 1» Роза Сидорова. На ней, как и полагается, — плотная маска, пластиковые очки и перчатки. Они защищают работницу УК не столько от вируса, сколько от запаха химических средств, которыми ей два раза в день нужно обрабатывать кнопки домофона, перила, почтовые ящики, подоконники, выключатели, дверные ручки и звонки. Словом, дезинфицировать теперь приходится все, чего касается рука человека.

На весь подъезд одна «таблетка»

«Когда только начали обрабатывать все хлоркой, честно говоря, даже маска не спасала от запаха, и жильцам, конечно, было неприятно, — рассказывала корреспонденту «СЧ» Роза Сидорова, открывая ключами свою подсобку с рабочим инвентарем и запасами жидкого мыла и прочей бытовой химии. — Сейчас компания закупила и выдала нам новые средства — они без резкого запаха, при этом неплохого качества. Разводить удобно. Вот смотрите — одна таблетка на ведро воды, и раствор готов»…

Как удалось позднее уточнить у директора управляющей компании «Мирный 1» Александра Миронова, люди действительно жаловались на хлорный запах. Но это было в первое время, когда по рекомендациям Роспотребнадзора только-только стала проводиться санобработка подъездов. Организация пыталась найти более щадящие современные хлорсодержащие смеси. И если поначалу был дефицит на этом рынке, то сейчас таких обеззараживателей в достатке, отметил директор. Интересно, что некоторые люди, перестав ощущать хлорный запах в подъезде, стали жаловаться, дескать, раз хлоркой не пахнет, значит и уборка не ведется.

Кстати, по словам Александра Миронова, когда средств для дезинфекции не хватало, хорошо помог город. Сейчас же всю «химию» и защитную экипировку для своих работников УК закупает сама, благо, ресурсы пока что позволяют.

Однако некоторые компании отмечают резкое снижение коммунальных платежей, и если ситуация не изменится, отрасли ЖКХ придется просить о помощи…

«Как видите, тут полный арсенал!» — показала на бутыли с раствором Роза Николаевна и, взяв один из них с распылителем, принялась за работу. Только на санитарную уборку одного подъезда у нее уходит полчаса. Несмотря на то, что общий фронт работы небольшой — всего две пятиэтажки, на обработку десяти подъездов уходит как минимум часов пять. Поэтому рабочий день женщине приходится начинать раньше. В доме нужно не только провести влажную уборку и обработать поверхности, но и все проветрить.

Проделанная работа фиксируется на специальном графике, что висит на дверях каждого подъезда. В списке дел Розы Николаевны — сплошь «плюсики». Недаром, за ее плечами 25 лет работы в сфере ЖКХ, и в том, что она ответственно относится к своему делу, сомневаться не приходится. Однако такая чистота сегодня, несмотря на самые строгие меры профилактики, которые вводятся, чтобы избежать широкого распространения коронавируса, наблюдается далеко не во всех домах города. Нередко случается и такое, что дома принадлежат одной и той же управляющей компании, а убраны совершенно по-разному.

… И «хлорный» коврик при входе

Между тем, по поручению председателя городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Алексея Ладыкова сотрудники Управления муниципального контроля и МБУ «Управление жилфондом» ежедневно проверяют, как управляющие компании осуществляют исполнение профилактических рекомендаций Роспотребнадзора, докладывают в администрации города. Так с начала апреля было обследовано состояние свыше двух тысяч домов. В 107 из них влажная уборка и санитарная обработка на момент проверки не была проведена. О выявленных нарушениях сообщается в прокуратуру города для дальнейшего принятия мер реагирования.

КСТАТИ Кроме многоквартирных домов проверяются также и пустующие детские игровые и спортивные площадки. С начала апреля в Чебоксарах проверено около 1400 дворовых площадок, на 124 из них отсутствовали или были сорваны сигнальные ленты и объявления о карантине.

Мониторинг по дезинфекции домов не только по Чебоксарам, но и по всей республике ведет и Госжилинспекция Чувашии совместно с региональным Минстроем. По словам руководителя Госжилинспекции Чувашии Виктора Кочеткова, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции управляющие компании в большинстве своем принимают усиленные меры профилактики. Чаще стала в домах делаться влажная уборка, дезинфицирующими средствами обрабатываются все поверхности — от кнопок лифтов до люков мусоропровода, притом дважды в день. Некоторые компании в подъездах домов размещают на входе так называемые «хлорные» коврики, пропитанные хлорсодержащим раствором — чтобы входящие жильцы не разносили инфекцию по всему подъезду. И все же в Госжилинспекцию поступают обращения граждан о том, что уборка и санобработка в их подъездах не проводится.

СПРАВКА «СЧ»: О случаях несоблюдения управляющими компаниями рекомендаций Роспотребнадзора о дезинфекции мест общего пользования на период карантина, администрация Чебоксар просит сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 88352 23-50-75.

«Мы сразу же реагируем, созваниваемся с управляющими организациями муниципалитетов и не только просим устранить нарушения, но и требуем документального подтверждения — в виде фотоматериалов или справок, подписанных собственниками жилья, что уборка действительно проведена», — сообщил Виктор Кочетков. Ну а если в доме у кого-то из жильцов выявлен коронавирус, в таком случае, по словам главного госжилинспектора, управляющая компания для дезинфекции приглашает специализированную организацию.

Конечно, не все управляющие компании и жильцы относятся с пониманием к предпринимаемым мерам, но об их ослаблении говорить пока еще рано. К сожалению, ситуация по распространению коронавируса продолжает усложняться. Так что стерильную чистоту приходится наводить сегодня не только в многоквартирных домах, но и в общественных местах. По всей республике ведется санобработка остановок транспорта, урн, скамеек, банковских терминалов, транспорта. Старый добрый лозунг «Чистота — залог здоровья!» сейчас как никогда актуален.

МЕЖДУ ТЕМ Дезинфицируют стройплощадки Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и введенный режим самоизоляции, в Чувашии продолжается строительство жилых и социальных объектов. По данным Минстроя республики, сегодня на них трудятся порядка 4700 работников, около пяти сотен человек работают на заводах по производству стройматериалов. Для работников строительной отрасли разработаны рекомендации, утвержденные Роспотребнадзором, которые направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева Минстроем Чувашии проводятся рейды по стройплощадкам, чтобы проконтролировать соблюдение этих требований. На днях состоялся выезд на объекты, расположенные в чебоксарских микрорайонах «Радужный» и «Акварель». Проверяющие отметили, что все санитарные нормы там соблюдаются: несколько раз в день проводится дезинфекция бытовых помещений, каждое утро работники в обязательном порядке проходят температурный контроль и обеспечиваются масками и перчатками. По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александра Героева, такие выезды на стройплощадки будут проводиться ежедневно в ближайшие несколько недель. «Необходим четкий контроль за ситуацией, — отметил он. — Ведь от этого напрямую зависит жизнь и здоровье людей, задействованных на данных работах».

Фото Олега Мальцева