Видеокамеры кругового обзора помогают выявлять в республике лесные пожары

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности был поднят вопрос профилактики лесных пожаров.

Сейчас в Чувашии работает более 60 лесопожарных команд, патрулирующих леса по 154 маршрутам, кроме того, контроль за обстановкой ведется с 20 пожарно-наблюдательных вышек, — сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев. А с 1 апреля в Чувашии заработала система видеомониторинга лесных пожаров: установлены 5 видеокамер (четыре от Минприроды Чувашии и одна – от государственного заповедника «Присурский»). Эффект уже есть — благодаря видеокамере удалось обнаружить пожар на территории Чебоксарского лесничества и потушить его на ранней стадии.

Опубликовано: 16 апреля 2020 г.


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