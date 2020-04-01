Видеокамеры кругового обзора помогают выявлять в республике лесные пожары

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности был поднят вопрос профилактики лесных пожаров.

Сейчас в Чувашии работает более 60 лесопожарных команд, патрулирующих леса по 154 маршрутам, кроме того, контроль за обстановкой ведется с 20 пожарно-наблюдательных вышек, — сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев. А с 1 апреля в Чувашии заработала система видеомониторинга лесных пожаров: установлены 5 видеокамер (четыре от Минприроды Чувашии и одна – от государственного заповедника «Присурский»). Эффект уже есть — благодаря видеокамере удалось обнаружить пожар на территории Чебоксарского лесничества и потушить его на ранней стадии.