«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка заключили соглашение об информационном сотрудничестве на период самоизоляции

Благодаря соглашению читатели «Советской Чувашии» будут первыми узнавать о мерах поддержки, реализуемых Сбербанком на территории нашего региона, а также в любой момент смогут задать напрямую вопрос и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергею Анисимову.

В ближайшее время на сайте появится специальный раздел, в котором вы сможете узнать актуальную и достоверную информацию из первых рук.

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов прокомментировал соглашение:

«В период самоизоляции особенно важно получать актуальные и достоверные новости. Именно поэтому мы договорились об информационном партнерстве с одним из самых уважаемых изданий нашего региона – газетой «Советская Чувашия». Уверен, что это будет полезно для всех читателей»

Главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев: