«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка заключили соглашение об информационном сотрудничестве на период самоизоляции

Благодаря соглашению читатели «Советской Чувашии» будут первыми узнавать о мерах поддержки, реализуемых Сбербанком на территории нашего региона, а также в любой момент смогут задать напрямую вопрос и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергею Анисимову.
В ближайшее время на сайте появится специальный раздел, в котором вы сможете узнать актуальную и достоверную информацию из первых рук.
И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов прокомментировал соглашение:
«В период самоизоляции особенно важно получать актуальные и достоверные новости. Именно поэтому мы договорились об информационном партнерстве с одним из самых уважаемых изданий нашего региона – газетой «Советская Чувашия». Уверен, что это будет полезно для всех читателей»
Главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев:
«Информационное партнерство со Сбербанком на период самоизоляции – наш вклад в продвижении достоверной и надежной информации. На нашем сайте и в соцсетях вы сможете увидеть информацию о том, как реализуются программы господдержки. Кроме того, мы планируем провести ряд прямых линий с руководством банка чтобы ответить на вопросы, которые волнуют наших читателей».