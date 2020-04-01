Сбербанк передал «Волонтерам медикам» Чувашии 9000 защитных масок

Помощь предназначена для волонтерского штаба, который помогает пожилым и маломобильным гражданам.

7 апреля 2020 года, Чебоксары — Чувашское отделение Сбербанка присоединилось к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Банк передал 9000 защитных масок для волонтерского штаба организации «Волонтеры-медики» в Чувашской Республике — они оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Сергей Анисимов, и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Сейчас для Сбербанка особенно важно поддержать тех, кто работает на передовой и нуждается в средствах индивидуальной защиты. Нужно понимать, что это люди, которые вызвались добровольно помогать пожилым и маломобильным жителя Чувашии это непростое для нашей страны и нашего региона время. К сожалению, на рынке наблюдается определенная нехватка средств защиты, поэтому уверен, что помощь от Сбербанка будет актуальной». Игорь Филиппов, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»: «Мы очень признательны Сбербанку за помощь. Это хороший пример для других крупных организаций – наши волонтеры посещают более 80 пожилых и маломобильных граждан каждый день и средства защиты для нас очень важны»

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф (необходимо выбрать Чувашскую Республику), пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

Всего по всей стране Сбербанк отправил более 700 тысяч защитных масок в волонтерские организации.