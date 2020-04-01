О созыве сессии

Очередная, тридцать девятая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва состоится 16 апреля 2020 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17). Начало в 10 часов.

В связи с введением в Чувашской Республике комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и средств массовой информации временно ограничено.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии». Телефон для справок 64-21-64.